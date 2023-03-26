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Люксембург - Португалия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Забьет ли Роналду снова?
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Чемпионы Европы 2016 начали свой путь в отборе к Евро-2024 с разгромной победы, а Криштиану Роналду завершил встречу с дублем. Впрочем, в четверг соперником был Лихтенштейн, сейчас сопротивление будет от более серьезного Люксембурга. Эта команда всего дважды проиграла в десяти последних матчах, а в первом туре текущей квалификации удержала ворота на замке в поединке против Словакии. Удастся ли люксембургскую оборону пробить португальцам?
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Отбор на Евро-2016
26 марта. Начало в 21:45
Люксембург – Португалия
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