Тот же результат Италии с Мальтой, что и Англии с Украиной при таких же усилиях

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Второй тур

Та Кали. "Граунд Нацционали"

: Ретеги 15, Пессина 27

: Бонелло, Апап (Браун 84), С. Борг, Аттард (З. Мускат 64), Д. Мбонг, Н. Мускат (Теума 76), Гулламьер, Янкам, Корболан, Джонс (Димек 76), Сатариано (Мвоко 64)

: Доннарумма, Ди Лоренцо (Дармиан 46), Скальвини (Толой 83), Романьоли, Эмерсон, Пессина, Кристанте, Тонали (Верратти 67), Политано, Ретеги (Скамакка 67), Ньонто (Грифо 22)

: Ди Лоренцо 36, Скальвини 54

: Георги Кабаков (Болгария)

Сборная Италии ехала на Мальту не отдыхать. И даже не играть в футбол. А снимать давление, нервозность. Впервые за 49 лет она начала Отбор на Евро поражением, впервые за 17 лет и сорок матчей проиграла в любом матче такого Отбора, впервые за 14 его матчей не выиграла. Ещё и дома. На старте первого Отбора после пролета мимо Чемпионата Мира. Так что, хотя Роберто Манчини говорил, что вообще не чувствует давления, оно явно присутствовало.

Соперник мог создать проблемы. В последних 11-ти матчах он ни разу не проигрывал с разницей более одного мяча и ни разу не пропускал более двух. Его новый главный тренер Микеле Марколини обещал создать проблемы и сборной своей Родины и стараться не парковать "автобус", а играть в свой футбол. Уже на пятой минуте он сыграл. Латераль Мбонг отдал длинный пас со своей половины, Сатариано вывалился на вратаря в центре штрафной.

К счастью для гостей, пробил форвард хозяев слабо, и Доннарумма вытащил из-под перекладины. Итальянцы также все же сумели забить быстрый гол. Романьоли пробил издали, мяч летел выше, но Бонелло решил задеть его. Угловой Тонали, и Ретеги забивает головой. Что позволяло фавориту играть по счету. Владеть себе мячом в два раза больше, безнадёжно усыпить игру. Устроить комбинацию с фланга на фланг, которую завершил Пессина с рикошетом от защитника.

До конца тайма Грифо мог забить в упор, но Бонелло вытащил. Во втором тайме вратарь отбил удар Скамакки через себя. Но все это были лишь редкие всплески на фоне совершенно унылой игры. Мальта старалась, но просто не находила нужный уровень качества в чем-либо. Лишь однажды Эмерсону пришлось выбивать рикошет на линии ворот. А Италия, сменившая по сравнению с матчем против Англии восемь игроков в стартовом составе, просто не хотела.

Три очка, ноль пропущенных, минимум усилий. Теоретически итальянцы этим матчем доказали, что нужно ставить на молодых, но и это лишь полуправда. Правда разве что насчёт Ретеги. Он стал первым дебютантом сборной с 1968-го года, забившим в двух первых официальных матчах за неё. Возможно, Манчини наконец-то нашёл нового форварда. А Мальта? Класса, разумеется, мало, но команда достойная. Сборной Украины придётся потрудиться против неё.