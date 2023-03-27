ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Истинная причина поражения сборной Украины. Видео
Точка зрения
Проснулись, выдохнули, записали видео. Можно и нужно критиковать сомнительные решения сборной Украины. Но справедливо ли все сбрасывать на и.о. главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня? Почему сборная снова без тренера? Какие решения и что стало причиной поражения от англичан в матче отбора на Евро-2024? Попытался разобраться в этом видео.
Спасибо, что смотришь!
Популярное сейчас
- Нива играет вничью с Рухом. Таблица спаррингов Первой лиги
- Легенда сборной Англии объяснил неудачную игру Мудрика в матче с британцами
- Поражение Украины, сенсация от Казахстана, увольнение Конте. Главные новости за 26 марта
- Англия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО