Истинная причина поражения сборной Украины. Видео

Проснулись, выдохнули, записали видео. Можно и нужно критиковать сомнительные решения сборной Украины. Но справедливо ли все сбрасывать на и.о. главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня? Почему сборная снова без тренера? Какие решения и что стало причиной поражения от англичан в матче отбора на Евро-2024? Попытался разобраться в этом видео.

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