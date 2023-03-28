Отбор на ЧЕ-2024. Группа Е. Чехия сыграла вничью с Молдовой, а Польша одержала первую победу – над Албанией

Польша обязана была набирать очки в матче с Албанией после эффектного поражения от Чехии (1:3) в первом туре квалификации. У команды Сантуша это получилось – Кароль Свидерский забил на 41-ой минуте встречи и обеспечил хозяевам победу. У поляков небезнадежное положение в группе из которой можно выходить. Матч стал первой победой "бело-красных" под руководством Фернанду Сантуша.

Отбор на Евро-2024. Группа Е

Польша – Албания. 1:0

Гол: 41' Кароль Свидерский

Чехия, в свою очередь, похоже слишком расслабилась после разгрома поляков. Команда Ярослава Шилгави всего 3 раза из 16-ти попыток пробила в створ и не смогла из этого извлечь никакой пользы – матч завершился нулевой ничьей. Чехи сохраняют за собой первое место, после победы над прямым конкурентом – Польшей, команда имела право сыграть вничью.

Отбор на Евро-2024. Группа Е

Молдова – Чехия. 0:0

Отмененный гол : 27' Ян Кухта (офсайд)