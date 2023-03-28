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Отбор на ЧЕ-2024. Группа Е. Чехия сыграла вничью с Молдовой, а Польша одержала первую победу – над Албанией
Первая победа бело-красных при Сантуше
Фото: https://twitter.com/LaczyNasPilka
Польша обязана была набирать очки в матче с Албанией после эффектного поражения от Чехии (1:3) в первом туре квалификации. У команды Сантуша это получилось – Кароль Свидерский забил на 41-ой минуте встречи и обеспечил хозяевам победу. У поляков небезнадежное положение в группе из которой можно выходить. Матч стал первой победой "бело-красных" под руководством Фернанду Сантуша.
Отбор на Евро-2024. Группа Е
Польша – Албания. 1:0
Гол: 41' Кароль Свидерский
Чехия, в свою очередь, похоже слишком расслабилась после разгрома поляков. Команда Ярослава Шилгави всего 3 раза из 16-ти попыток пробила в створ и не смогла из этого извлечь никакой пользы – матч завершился нулевой ничьей. Чехи сохраняют за собой первое место, после победы над прямым конкурентом – Польшей, команда имела право сыграть вничью.
Отбор на Евро-2024. Группа Е
Молдова – Чехия. 0:0
Отмененный гол: 27' Ян Кухта (офсайд)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|2
|Польша
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|3
|Молдова
|2
|0
|2
|0
|1-1
|0
|2
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|5
|Албания
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
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