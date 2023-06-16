Отбор на Евро-2024. Армения обыграла на выезде Уэльс, безумие в матче Латвии с Турцией

Александр Петраков впервые побеждает во главе сборной Армении, и делает это в матче против Уэльса, который лишил Украину шансов на ЧМ-2022.

Это был один из лучших матчей сборной Армении в недавней истории, и один из худших – Уэльса. Хотя, все начиналось неплохо для команды Роба Пейджа. Хозяева действовали на первых минутах со скоростью и энергией, создавали свои моменты, в частности неудержимым казался Бреннан Джонсон. И как раз после передачи форварда “Ноттингем Форест” первый гол в матче забил Дэниэл Джеймс, оказавшись сам на дальней штанге.

Но Уэльс не развил свой успех первых минут. Армения постепенно приобретала уверенность, и на 19-й минуте команде Петракова удалось провести эффектную атаку, которую своим первым голом за сборной закончил экс-аргентинец Лукас Селараян.

И это было только началом кошмара для Уэльса. Еще в первом тайме Армения вышла вперед благодаря голу Гранта-Леона Раноса, а после перерыва 19-летний форвард, всю жизнь проживший в Германии, забил вновь. В этот раз Селараян отметился ассистом, а Ранос сделал дубль во втором своем матче за Армению. Впечатляющая статистика нападающего “Боруссии” Менхенгладбах.

Уэльсу после гола Уилсона казалось, что матч удастся переломить но Селараян вскоре после перехвата натурализованного нигерийца Угочукву Иву забил свой второй гол, а затем хозяева оказались в меньшинстве из-за прямого удаления Кифера Мура.

4:2 – Армения набирает свои первые очки в группе, Уэльс третий после Турции и Хорватии.

Турция стала лидером группы после драматической победы над Латвией. Команда Штефана Кунтца позволяла дважды Латвии сравнивать счет, второй раз – на 90+4 минуте, когда хозяева уже играли в меньшинстве. Но благодаря активным действиям двух игроков, которые вышли на замену (Йылмаз поборолся на фланге, и подал, Кахведжи пробил головой) и ошибке кипера Латвии, неудачно сыгравшего на выходе, Турция все же вырвала победу.м

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, третий тур

Рига, “Сконто”

Латвия – Турция 2:3

Голы: Эмсис 51, Тоберс 90+4 – Бардакджи 22, Ундер 61, Кахведжи 90+5

Латвия: Пуриньш – Савальниекс, Ошс, Балодис, Юрковскис – Эмсис, Тоберс – Яунземс (Икаунекс 80), Улдрикис (Гегжа 86), Цыганикс (Дашкевичс 76) – Гутковскис (Кроллис 76)

Турция: Гюнок – Кадиоглу (Кабак 90+1), Бардакджи, Демирал, Челик (Элмали 71) – Кекчю (Озджан 78), Чалханоглу – Актюркоглу (Кахведжи 89), Гюлер (Йылмаз 71), Ундер – Найыр

Предупреждения: Ошс 34, Эмсис 51, Тоберс 66, Эмсис 83 – Челик 32, Кадиоглу 41

Удаление: Эмсис 83

Кардифф, “Кардифф Сити Стэдиум”

Уэльс – Армения 2:4

Голы: Джеймс 10, Уилсон 72 – Селараян 19, Ранос 30, Ранос 66, Селараян 75

Уэльс: Уорд – Робертс, Мифем, Родон (Уильямс 68), Дэвис – Ампаду, Рэмзи (Моррелл 68) – Джонсон (Брукс 71), Уилсон (Броудшоу 82), Джеймс (Броудхед 82) – Мур

Армения: Чанчаревич – Мкртчян, Арутюнян, Чалишир – Тикнизян, Сперцян, Иву, Дашян – Селараян (Бриаско 76), Барсегян – Ранос (Серобян 88)

Предупреждения: Мифем 70, Уильямс 85 – Ранос 68, Тикнизян 70, Чанчаревич 80, Мкртчян 84, Бриаско 90+7

Удаление: Мур 78