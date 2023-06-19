Отбор на Евро-2024. Англия - Северная Македония 7:0. Хет-трик Саки, 12 очков и 15 голов

Англия очень уверенно переиграла Северную Македонию в четвертом туре отбора на Евро-2024. У команды Гарета Саутгейта 12 очков из 12 возможных после четырех матчей. По уровню игры – конкурентов нет. Харри Кейн забил четвертый и пятый гол в отборе, не сильно от него отстает Бакайо Сака, который сегодня сделал сегодня хет-трик.

По сравнению с матчем против Мальты, в старте появились Уокер, Стоунз и Рашфорд. Трент Александер-Арнольд, лучший игрок мальтийского вояжа, остался на своей новой позиции в центре поля.

Англия начала матч в медленном, спокойном темпе, изучая соперника и его слабые места. Было два-три удара, в частности неплохо пробил Сака, у Магуайра были полушансы после углового.

В трех предыдущих матчах в результатах Англии можно было проследить две закономерности: “три льва” точно забивают в первом тайме, у Харри Кейна будет как минимум один гол.

И действительно, долго ждать забитых голов не пришлось и кто как не Кейн забил первый гол в матче. Разыграно все было очень красиво. Рашфорд получил диагональ от Хендерсона на фланге, выдержал паузу, дождался подключения Шоу, и отдал пас между двух соперников на Шоу. Прострел, Кейн оказался сам и капитан “трех львов” переправил мяч в ворота.

A goal in each of the last six #ThreeLions games for @HKane ???? pic.twitter.com/vbAoII56TU — England (@England) June 19, 2023

Не менее красивым был и второй. Атака через центр, затем Сака оказался на фланге, вингер “Арсенала” подключил Уокера к атака, а сам тем временем освободился от опеки. Последовал обратный пас, и удар 21-летнего футболиста под перекладину.

Наконец в первом тайме свой гол забил и Рашфорд. Кейн сыграл на перехвате у чужих ворот, мяч оказался у Хендерсона, прострел на Рашфорда, мяч в воротах.

3:0 после первого тайма, последняя игра очень длинного сезона. Можно дальше не играть? Северная Македония действительно перестала играть. Но не Англия. Во втором тайме было настоящее побоище.

Сразу после перерыва Англия забила четвертый. Александер-Арнольд выполнил шикарный пас на Саку, и вингер “Арсенала” после двух касаний сильнейшим ударом отправил мяч под перекладину. Через четыре минуты Сака оформил хет-трик. Провал Северной Македонии в центре поля, Кейн отдает разрезной пас низом, и Сака оказался сам перед вратарем.

You are watching a master at work. ???? pic.twitter.com/zXmWuybueO — England (@England) June 19, 2023

Англия продолжила забивать и после серии замен. Филлипс забил самый легкий гол в своей карьере, добив мяч в пустые ворота после рикошетов, а затем Харри Кейн реализовал пенальти за фол на Стоунзе после углового.

Англия сыграла очень эффективно в атаке – 14 ударов, из них десять в створ, семь голов. А у Северной Македонии не было ни одного удара. Команда Гарета Саутгейта провела очень впечатляющий матч. Но где-то после третьего гола игра напоминала тренировку. Сопротивление Северной Македонии было минимальным. Гости не выполнили ни одного удара.

Англия продолжает лидировать в группе. Четыре матча, четыре победы, 15 забитых голов. Северная Македония существенно ухудшила свою разницу мячей.

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа C, четвертый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

Англия – Северная Македония 7:0

Голы: Кейн 29, Сака 38, Рашфорд 45, Сака 47, Сака 51, Филлипс 64, Кейн 73 (пен.)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Александер-Арнольд, Райс (Филлипс 48), Хендерсон (Галлахер 59) – Сака (Фоден 58), Кейн (Уилсон 74), Рашфорд (Грилиш 58)

Северная Македония: Димитриевски – Вельковски, Зайков (Серафимов 57), Ристовски (Бейтулай 46) – Алиоски, Барди (Давид Бабунски 67), Адеми (Атанасов 57), Ашковски – Эльмас – Трайковски (Дориан Бабунски 57), Несторовски

Предупреждения: Райс 41, Филлипс 77 – Бейтулай 72