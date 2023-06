Отбор на Евро-2024. Англия - Северная Македония 7:0. Хет-трик Саки, 12 очков и 15 голов

Англия очень уверенно переиграла Северную Македонию в четвертом туре отбора на Евро-2024. У команды Гарета Саутгейта 12 очков из 12 возможных после четырех матчей. По уровню игры – конкурентов нет. Харри Кейн забил четвертый и пятый гол в отборе, не сильно от него отстает Бакайо Сака, который сегодня сделал сегодня хет-трик.

По сравнению с матчем против Мальты, в старте появились Уокер, Стоунз и Рашфорд. Трент Александер-Арнольд, лучший игрок мальтийского вояжа, остался на своей новой позиции в центре поля.

Англия начала матч в медленном, спокойном темпе, изучая соперника и его слабые места. Было два-три удара, в частности неплохо пробил Сака, у Магуайра были полушансы после углового.

В трех предыдущих матчах в результатах Англии можно было проследить две закономерности: “три льва” точно забивают в первом тайме, у Харри Кейна будет как минимум один гол.

И действительно, долго ждать забитых голов не пришлось и кто как не Кейн забил первый гол в матче. Разыграно все было очень красиво. Рашфорд получил диагональ от Хендерсона на фланге, выдержал паузу, дождался подключения Шоу, и отдал пас между двух соперников на Шоу. Прострел, Кейн оказался сам и капитан “трех львов” переправил мяч в ворота.

