Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины

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Авторы UA-Футбол анонсируют поединки "сине-желтых" в рамках сентябрьского сбора. Напоминают, что даже Мальта создала проблемы обороне Украины. Поэтому спускаемся с небес на землю и ждем пятым в защите одноклубника Месси.

Последний турнир Саутгейта, две стороны Харри Магуайра, невызов Стерлинга, острый переезд Хендерсона. Спаллетти вместо Манчини в разбалансированной "Скуадре" – во благо итальянцам, которых ждет строительство в деликатный момент. Как всегда, еще больше мыслей – внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

01:15 – Роман Синчук – о сборной Украины;

08:17 – Борис Сорокин – о сборной Англии;

14:15 – Леон Вургафт – о сборной Италии;