Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023

Отбор на Евро-2024, пятый тур

9 сентября 2023. Вроцлав, “Тарчинская Арена”

Украина 19:00 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Девять матчей, три забитых гола, одна победа, шесть поражений. Англия никогда не была удобным соперником сборной Украины. Изменится ли что-то с появлением Сергея Реброва? Его визави Гарет Саутгейт пока выиграл все два свои противостояния с “сине-желтыми”.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

Новости Украины

Украина начала подготовку к матчу с Англией третьего сентября. Игроки национальной сборной все как один говорят о высоком уровне интенсивности тренировок Сергея Реброва. Главный тренер национальной команды известен своим скрупулезным подходом и нежеланием оставлять какие-то детали на произвол судьбы. Тренеры сборной имеют не так много времени, поэтому Реброву нужно в короткие сроки донести до игроков свои требования и видении игры. Это не просто, но футболисты сборной Украины уважительно отзываются о работе с 49-летним тренером.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые матчи отбора к Евро-2024 под руководством Реброва получились непростыми – камбэк в игре с Северной Македонией после 0:2, и минимальная победа над Мальтой, благодаря голу с пенальти (второго в матче). Тем не менее содержание таких матчей быстро забывается, а шесть очков остаются, что крайне важно для турнирной таблицы и настроения команды.

Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко имели определенные проблемы перед матчами сборных, но успели полностью восстановиться к игре с Англией. Однако не поможет Украине Николай Шапаренко – его заменил в списке Александр Пихаленок. Вновь не получил вызов в сборную Руслан Малиновский.

Новости Англии

После четырех побед в четырех турах, в том числе и над прямыми конкурентами Италией и Украиной, место сборной Англии в Евро-2024 фактически не подлежит сомнению. Остается только интрига в том, займет Англия первое или второе место. Это ни на что не влияет.

Если для Украины матчи с Мальтой и Северной Македонии были непростыми, то для Англией они стали легкой прогулкой. Островной сборной команда Гарета Саутгейта забила четыре гола, балканской – семь.

Хет-трик в ворота Северной Македонии забил Букайо Сака, Харри Кейн сделал дубль. Вероятно они же останутся на передовых ролях в игре против Украины, а аккомпанировать им будет, ввиду отсутствия Джека Грилиша, Джеймс Маддисон, который летом сменил “Лестер” на “Тоттенхэм”. Важное отличие июньских от предстоящих сентябрьских – это и отсутствие Трента Александер-Арнольда, действовавший против Мальты и Северной Македонии в центре поля. Воспитанника “Ливерпуля” заменит в старте Джуд Беллингем. Также предстоящие матчи сборной Англии пропустят травмированные Люк Шоу, Рис Джеймс, Джон Стоунз и Тайрон Мингз. Не получил вызов в сборную Рахим Стерлинг.

Статистика команд, цифры и факты

Украина не могла обыграть Англию в пяти последних матчах, в трех последних – забить гол.

Украина дважды принимала Англию на своем поле в рамках отборов, и пока еще ни разу не проиграла (победа, ничья).

Два матча Англии против Украины под руководством Гарета Саутгейта закончились победами “трех львов” (2:0, 4:0).

За последний год Англия в девяти матчах пропускала только от трех соперников (Иран 6:2, Франция 1:2, Италия 2:1).

В рамках отбора к Евро Англия забила 15 голов в четырех матчах.

Четыре из шести последних голов Англии в ворота Украины забивали футболисты с именем Харри.

Виктор Цыганков выполнил три результативных действия в двух последних матчах Украины (два гола, ассист).

Последние пять матчей Украины и Англии

Украина

19.06 Мальта 1:0 (Отбор Евро-2024)

16.06 Северная Македония 3:2 (Отбор Евро-2024)

12.06 Германия 3:3 (Товарищеский матч)

26.03 Англия 0:2 (Отбор Евро-2024)

23.03 Брентфорд U-23 2:0 (Товарищеский матч)

Англия

19.06 Северная Македония 7:0 (Отбор Евро-2024)

16.06 Мальта 4:0 (Отбор Евро-2024)

26.03 Украина 2:0 (Отбор Евро-2024)

23.03 Италия 2:1 (Отбор Евро-2024)

10.12 Франция 1:2 (ЧМ-2022)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 4 4 0 0 15-1 +14 12 2 Украина 3 2 0 1 4-4 0 6 3 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 4 Северная Македония 3 1 0 2 4-11 -7 3 5 Мальта 4 0 0 4 1-9 -8 0

Личные встречи

В марте Англия спокойно переиграла Украину благодаря голам Кейна и Сака (2:0). Ранее “три льва” справились с “сине-желтыми” в четвертьфинале Евро-2020 (4:0). Единственная победа Украины над Англией состоялась в отборе к ЧМ-2010 (1:0). Общая история – шесть побед Англии, две ничьи, одна победа Украины.

Где смотреть матч Украина – Англия

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна - Англія Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Украина: Бущан – Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля – Зинченко, Степаненко, Судаков – Мудрик, Довбик, Ярмоленко

Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем, Райс, Хендерсон – Маддисон, Кейн, Сака

Ставки и Коэффициенты на матч Украина – Англия

Прогноз на матч Украина – Англия от UA-Football

Англия остается одной из сильнейших сборных в мире, Украина пока еще перестраивается под руководством Сергея Реброва. Футболисты украинской национальной команды говорят о своей готовности сыграть на максимуме против “трех львов”, и это правильно, но дело в том, что Англии для победы достаточно будет и половины затраченных усилий. Все же разница в классе ощутима. Прогноз – победа Англии 2:0, Кейн и Сака отметятся результативными действиями, Англия забьет по голу в каждом из таймов.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.