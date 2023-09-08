Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023
Первое серьезное испытание Сергея Реброва во главе сине-желтых
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Евро-2024, пятый тур
9 сентября 2023. Вроцлав, “Тарчинская Арена”
Украина 19:00 Англия
Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне
Девять матчей, три забитых гола, одна победа, шесть поражений. Англия никогда не была удобным соперником сборной Украины. Изменится ли что-то с появлением Сергея Реброва? Его визави Гарет Саутгейт пока выиграл все два свои противостояния с “сине-желтыми”.
Новости Украины
Украина начала подготовку к матчу с Англией третьего сентября. Игроки национальной сборной все как один говорят о высоком уровне интенсивности тренировок Сергея Реброва. Главный тренер национальной команды известен своим скрупулезным подходом и нежеланием оставлять какие-то детали на произвол судьбы. Тренеры сборной имеют не так много времени, поэтому Реброву нужно в короткие сроки донести до игроков свои требования и видении игры. Это не просто, но футболисты сборной Украины уважительно отзываются о работе с 49-летним тренером.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Первые матчи отбора к Евро-2024 под руководством Реброва получились непростыми – камбэк в игре с Северной Македонией после 0:2, и минимальная победа над Мальтой, благодаря голу с пенальти (второго в матче). Тем не менее содержание таких матчей быстро забывается, а шесть очков остаются, что крайне важно для турнирной таблицы и настроения команды.
Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко имели определенные проблемы перед матчами сборных, но успели полностью восстановиться к игре с Англией. Однако не поможет Украине Николай Шапаренко – его заменил в списке Александр Пихаленок. Вновь не получил вызов в сборную Руслан Малиновский.
Новости Англии
После четырех побед в четырех турах, в том числе и над прямыми конкурентами Италией и Украиной, место сборной Англии в Евро-2024 фактически не подлежит сомнению. Остается только интрига в том, займет Англия первое или второе место. Это ни на что не влияет.
Если для Украины матчи с Мальтой и Северной Македонии были непростыми, то для Англией они стали легкой прогулкой. Островной сборной команда Гарета Саутгейта забила четыре гола, балканской – семь.
Хет-трик в ворота Северной Македонии забил Букайо Сака, Харри Кейн сделал дубль. Вероятно они же останутся на передовых ролях в игре против Украины, а аккомпанировать им будет, ввиду отсутствия Джека Грилиша, Джеймс Маддисон, который летом сменил “Лестер” на “Тоттенхэм”. Важное отличие июньских от предстоящих сентябрьских – это и отсутствие Трента Александер-Арнольда, действовавший против Мальты и Северной Македонии в центре поля. Воспитанника “Ливерпуля” заменит в старте Джуд Беллингем. Также предстоящие матчи сборной Англии пропустят травмированные Люк Шоу, Рис Джеймс, Джон Стоунз и Тайрон Мингз. Не получил вызов в сборную Рахим Стерлинг.
Статистика команд, цифры и факты
- Украина не могла обыграть Англию в пяти последних матчах, в трех последних – забить гол.
- Украина дважды принимала Англию на своем поле в рамках отборов, и пока еще ни разу не проиграла (победа, ничья).
- Два матча Англии против Украины под руководством Гарета Саутгейта закончились победами “трех львов” (2:0, 4:0).
- За последний год Англия в девяти матчах пропускала только от трех соперников (Иран 6:2, Франция 1:2, Италия 2:1).
- В рамках отбора к Евро Англия забила 15 голов в четырех матчах.
- Четыре из шести последних голов Англии в ворота Украины забивали футболисты с именем Харри.
- Виктор Цыганков выполнил три результативных действия в двух последних матчах Украины (два гола, ассист).
Последние пять матчей Украины и Англии
Украина
- 19.06 Мальта 1:0 (Отбор Евро-2024)
- 16.06 Северная Македония 3:2 (Отбор Евро-2024)
- 12.06 Германия 3:3 (Товарищеский матч)
- 26.03 Англия 0:2 (Отбор Евро-2024)
- 23.03 Брентфорд U-23 2:0 (Товарищеский матч)
Англия
- 19.06 Северная Македония 7:0 (Отбор Евро-2024)
- 16.06 Мальта 4:0 (Отбор Евро-2024)
- 26.03 Украина 2:0 (Отбор Евро-2024)
- 23.03 Италия 2:1 (Отбор Евро-2024)
- 10.12 Франция 1:2 (ЧМ-2022)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|4
|4
|0
|0
|15-1
|+14
|12
|2
|Украина
|3
|2
|0
|1
|4-4
|0
|6
|3
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|4
|Северная Македония
|3
|1
|0
|2
|4-11
|-7
|3
|5
|Мальта
|4
|0
|0
|4
|1-9
|-8
|0
Личные встречи
В марте Англия спокойно переиграла Украину благодаря голам Кейна и Сака (2:0). Ранее “три льва” справились с “сине-желтыми” в четвертьфинале Евро-2020 (4:0). Единственная победа Украины над Англией состоялась в отборе к ЧМ-2010 (1:0). Общая история – шесть побед Англии, две ничьи, одна победа Украины.
Где смотреть матч Украина – Англия
Ориентировочные составы
Украина: Бущан – Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля – Зинченко, Степаненко, Судаков – Мудрик, Довбик, Ярмоленко
Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем, Райс, Хендерсон – Маддисон, Кейн, Сака
Ставки и Коэффициенты на матч Украина – Англия
Прогноз на матч Украина – Англия от UA-Football
Англия остается одной из сильнейших сборных в мире, Украина пока еще перестраивается под руководством Сергея Реброва. Футболисты украинской национальной команды говорят о своей готовности сыграть на максимуме против “трех львов”, и это правильно, но дело в том, что Англии для победы достаточно будет и половины затраченных усилий. Все же разница в классе ощутима. Прогноз – победа Англии 2:0, Кейн и Сака отметятся результативными действиями, Англия забьет по голу в каждом из таймов.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- Из-за лимита на легионеров клуб из Саудовской Аравии исключит купленного летом игрока за 29 млн евро из заявки на чемпионат
- Аргентина начала защиту титула чемпиона мира. Месси забил со штрафного. ВИДЕО
- Нидерланды – Греция. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 07.09.2023
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 01:00 Прогнозы на футбол Англия - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 19.06.2024
- 23:41 Прогнозы на футбол Мальта - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 16.06.2024
- 18:01 Зарубежные Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина