ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на Евро-2024. Словения забила четыре гола Сан-Марино
Уверенная победа
Фото: twitter.com/nzs_si/Автор - невідомий
Словения прогнозировано расправилась с главным аутсайдером группы H, забив четыре гола Сан-Марино. Можно вычеркивать из претендентов на выход и Северную Ирландию, другие четыре команды разделены всего одним очков.
Отбор на Евро-2024, группа H, шестой тур
Сан-Марино – Словения 0:4
Голы: Випотник 4, Млакар 16, Ловрич 61, Карничник 67
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Словения
|6
|4
|1
|1
|13-6
|+7
|13
|2
|Дания
|6
|4
|1
|1
|12-5
|+7
|13
|3
|Финляндия
|6
|4
|0
|2
|11-4
|+7
|12
|4
|Казахстан
|6
|4
|0
|2
|9-5
|+4
|12
|5
|Северная Ирландия
|6
|1
|0
|5
|4-8
|-4
|3
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|0
|6
|0-21
|-21
|0
Популярное сейчас
- Обогнал Беллингема. Забарный является лидером в европейском футболе по уникальному показателю
- Бывший нападающий Динамо начал драку и скрылся с места происшествия
- Испепелили Мудрика, прошлись по судье, посвятили оды фанатам сине-желтых. Обзор британских СМИ после матча с Украиной
- Украина - вторая, Англия - первая. Турнирное положение в группе С
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
Новости по теме
- 16:11 Прогнозы на футбол Лидеры, которым дышат в спину. Финляндия – Дания. Анонс и прогноз матча отбора на ЕВРО-2024
- 13:29 Украинские Альтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций
- 13:45 Зарубежные Украине попались прошлые финалисты. Состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024