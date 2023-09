ТМ. Англия уверенно обыграла Шотландию, но Магуайр сказал свое слово

Шотландия не может обыграть Англии с 1999 года, и казалось, что в товарищеском матче во вторник, приуроченному к 150-летию первой официально признанной игре сборных, у “тартановой армии” есть шанс. Как никак, Шотландия громит всех соперников в своей группе отбора, а Англия откровенно разочаровала в игре с Украиной.

Болельщики сборной Шотландии яростно освистали гимн Англии и очень эмоционально исполнили Flower of Scotland, но качественной борьбы в матче не получилось – Англия была на голову сильнее соперника.

Hampden Park in full voice ???????????????????????????? #SCOENG pic.twitter.com/3W1IYh9KB5

На старте матча у обеих команд практически не было моментов, но постепенно Англия стала прижимать хозяев, и в середине тайма “три льва” забили два гола. Сначала Фоден вовремя подставился под прострел Уокера, а затем Беллингем сыграл на добивании. Хавбеку “Реала” попросту подарил мяч Робертсон. У Шотландии не было ни одного удара в первом тайме.

После перерыва на поле появился Харри Магуайр, и “Хэмпден Парк” встречал радостными возгласами каждую встречу с мячом центрбека МЮ. Болельщики сборной Шотландии определенно что-то знали – именно Магуайр вернул интригу в матч, срезав в свои ворота подачу Робертсона.

Но интрига просуществовала недолго. Джуд Беллингем, сыгравший просто исключительный матч, красиво развернулся у чужих ворот, и выкатил мяч под удар Кейну.

Love to see it. pic.twitter.com/vksSZKf7Mp