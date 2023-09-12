ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТМ. Англия уверенно обыграла Шотландию, но Магуайр сказал свое слово
Центрбек МЮ вернул интригу в скучный матч, но Англия все же была сильнее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландия не может обыграть Англии с 1999 года, и казалось, что в товарищеском матче во вторник, приуроченному к 150-летию первой официально признанной игре сборных, у “тартановой армии” есть шанс. Как никак, Шотландия громит всех соперников в своей группе отбора, а Англия откровенно разочаровала в игре с Украиной.
Болельщики сборной Шотландии яростно освистали гимн Англии и очень эмоционально исполнили Flower of Scotland, но качественной борьбы в матче не получилось – Англия была на голову сильнее соперника.
Hampden Park in full voice ????????????????????????????#SCOENG pic.twitter.com/3W1IYh9KB5— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 12, 2023
На старте матча у обеих команд практически не было моментов, но постепенно Англия стала прижимать хозяев, и в середине тайма “три льва” забили два гола. Сначала Фоден вовремя подставился под прострел Уокера, а затем Беллингем сыграл на добивании. Хавбеку “Реала” попросту подарил мяч Робертсон. У Шотландии не было ни одного удара в первом тайме.
После перерыва на поле появился Харри Магуайр, и “Хэмпден Парк” встречал радостными возгласами каждую встречу с мячом центрбека МЮ. Болельщики сборной Шотландии определенно что-то знали – именно Магуайр вернул интригу в матч, срезав в свои ворота подачу Робертсона.
Но интрига просуществовала недолго. Джуд Беллингем, сыгравший просто исключительный матч, красиво развернулся у чужих ворот, и выкатил мяч под удар Кейну.
Love to see it. pic.twitter.com/vksSZKf7Mp— England (@England) September 12, 2023
Лишила фанов на “Хэмпден Парк” радости и сборная Норвегия, которая в своем матче отбора обыграла Грузию – Шотландии нужна была только ничья, чтобы уже гарантировать себе группу чемпионата Европы. Все празднества откладываются на будущее.
Товарищеский матч. Глазго, “Хэмпден Парк”
Шотландия – Англия 1:3
Голы: Магуайр 67 (авт.) – Фоден 32, Беллингем 35, Кейн 81
Шотландия: Ганн – Портеус, Хендри, Тирни – Хики (Паттерсон 89), Мактомини, Макгинн, Робертсон – Гилмор, Макгрегор (Джек 89) – Адамс
Англия: Рэмсдейл – Триппьер, Гэйи (Магуайр 46), Данк, Уокер – Беллингем (Галлахер 84), Райс, Филлипс – Рашфорд (Эзе 71), Кейн (Уилсон 84), Фоден (Сака 71)
Предупреждения: Хендри 42, Тирни 77 – Филлипс 41, Беллингем 42
Популярное сейчас
- Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
- Ювентус интересуется лидером Шахтера
- УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией
- Украина - вторая, Англия - первая. Турнирное положение в группе С
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО