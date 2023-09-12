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Матч Румынии и Косово остановили из-за кричалок фанатов, на трибунах был вывешен баннер "Косово – это Сербия"
Фанатские конфликты продолжаются
Фото: twitter.com/kosovanfooty_EN
Судье пришлось приостановить матч Румынии с Косово в квалификации ЕВРО-2024 из-за кричалок хозяев. Фанаты Румынии кричали: "Сербия! Сербия!".
Также фанаты развесили баннер "Косово – это Сербия".
Официальный твиттер Косово осудил действия румынов, написав "Какой стыд, Румыния, какой стыд!".
What a shame Romania, what a shame! ????#ROUKOS | @hai_romania https://t.co/8nbjUOd5fC— Kosovan Football ???????? (@kosovanfooty_EN) September 12, 2023
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