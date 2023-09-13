Евро-2024. Группа I. Скандал в матче Румыния - Косово, Израиль таки прибил Беларусь

Самый длинный игровой день вторника, 12 сентября, выдался в отборочной группе I Евро-2024 , в которой три запланированных на одно время матча растянулись на час дольше, чем ожидалось.

Сами матчи, с одной стороны, выдались не очень интересными, но в них не обошлось без скандалов.

Сборная Швейцарии, вроде и спокойно, но только лишь во втором тайме отгрузила три сухих гола главным аутсайдерам группы Андорре.

Израиль долго и нудно на своем поле ломал сопротивление Беларуси, но все-таки смог, на нашу радость, затолкать единственный и победный гол бацькиным детям на 90+3 минуте.

Скандал приключился в матче Румыния – Косово. Румынские болельщики еще в первом тайме повывешивали политические баннеры о том, что "Косово – это Сербия", да еще и трибунах зарядили кричалки в поддержку Сербии.

В итоге судья остановил матч, увел команды с поля, и лишь после нормализации обстановки и заверений местной федерации, что ничего подобного больше не повторится, с получасовой задержкой, но все-таки продолжил игру.

По результату матча, косовары упирались как могли, но все-таки проиграли 0:2.

После игрового дня у Швейцарии 14 очков, у Румынии - 12, у Израиля – 12. Белорусы, Косово и Мальта уже ни на что не претендуют.

Румыния – Косово 2:0

Голы: Станчу (83), Михайла (90+3)

Удаление: Мурики (42, Косово – вторая желтая)

Израиль – Беларусь 1:0

Гол: Канишовски (90+3)

Швейцария – Андорра 3:0

Голы: Иттен (49), Джака (84), Шакири (90+4)