ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024. Группа I. Скандал в матче Румыния - Косово, Израиль таки прибил Беларусь
Скандалов больше, чем игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Самый длинный игровой день вторника, 12 сентября, выдался в отборочной группе I
Сами матчи, с одной стороны, выдались не очень интересными, но в них не обошлось без скандалов.
Сборная Швейцарии, вроде и спокойно, но только лишь во втором тайме отгрузила три сухих гола главным аутсайдерам группы Андорре.
Израиль долго и нудно на своем поле ломал сопротивление Беларуси, но все-таки смог, на нашу радость, затолкать единственный и победный гол бацькиным детям на 90+3 минуте.
Скандал приключился в матче Румыния – Косово. Румынские болельщики еще в первом тайме повывешивали политические баннеры о том, что "Косово – это Сербия", да еще и трибунах зарядили кричалки в поддержку Сербии.
В итоге судья остановил матч, увел команды с поля, и лишь после нормализации обстановки и заверений местной федерации, что ничего подобного больше не повторится, с получасовой задержкой, но все-таки продолжил игру.
По результату матча, косовары упирались как могли, но все-таки проиграли 0:2.
После игрового дня у Швейцарии 14 очков, у Румынии - 12, у Израиля – 12. Белорусы, Косово и Мальта уже ни на что не претендуют.
Румыния – Косово 2:0
Голы: Станчу (83), Михайла (90+3)
Удаление: Мурики (42, Косово – вторая желтая)
Израиль – Беларусь 1:0
Гол: Канишовски (90+3)
Швейцария – Андорра 3:0
Голы: Иттен (49), Джака (84), Шакири (90+4)
Популярное сейчас
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
- Ювентус интересуется лидером Шахтера
- Отбор на Евро-2024. Украина - Англия 1:1. Прекрасный результат
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 23:48 Зарубежные Отбор к Евро-2024. Косово - Швейцария 2:2. Призраки прошлого
- 14:55 Зарубежные Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
- 00:18 Зарубежные ЛК. Тобол продолжает побеждать. В этот раз - с Шаховым, Безус забивает уже шестой гол в турнире, Яремчука прорвало