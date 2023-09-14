Федерация футбола Косово подаст иск в УЕФА и CAS против Румынии, чьи фанаты скандировали: Сербия! Сербия!

Федерация футбола Косово готовит иск против сборной Румынии в УЕФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) после скандала с кричалками и баннерами болельщиков хозяев. Фанаты вывесели плакаты "Косово – это Сербия", а также скандировали "Сербия! Сербия!" во время матча.

Напомним, что матч Румыния – Косово (2:0) в квалификации ЕВРО-2024 был прерван на 50 минут из-за поведения фанатов хозяев.

"Федерация футбола Косово решительно осуждает инцидент, произошедший по вине болельщиков сборной Румынии во время отборочного матча Евро-2024 в Бухаресте. Болельщики сборной Румынии очернили этот матч языком ненависти, нанеся ущерб имиджу своей сборной такими выражениями и неспортивным поведением.

На это незамедлительно отреагировала на месте Федерация футбола Косово, потребовав приостановить игру до тех пор, пока во время матча не будут сняты транспаранты и не прекратятся лозунги на языке ненависти.

Эта просьба была одобрена делегатом матча, и до тех пор, пока не были сняты все баннеры и не прекращены ненавистнические призывы, матч не возобновился.

После этого инцидента делегату УЕФА было предложено зафиксировать все нарушения, повлекшие за собой предупреждения Федерации футбола Румынии, а также было предложено, чтобы все нарушения рассматривались соответствующими органами УЕФА. Федерация футбола Косово также обратилась к Дисциплинарной комиссии УЕФА с просьбой принять адекватные меры по поводу националистических выкриков, баннеров и разжигания ненависти болельщиками сборной Румынии.

Подобные инциденты не должны повторяться. Футбол лишь строит мосты между нами, он не должен их разрушать. Мы еще раз благодарим всех, кто осудил инцидент и поддержал футбол.

Несмотря на это, Федерация футбола Косово обсудила и собрала заявления и материалы, которыми дополняется наше дело о наказании за это происшествие, с просьбой о проверке всех событий специалистами для принятия соответствующих решений.

Президент Федерации также призвал компетентные органы разобраться в других эпизодах, упомянув случай в матче со Швейцарией с неназначением пенальти, а также эпизод с возможным пенальти против Румынии и возможной красной карточкой. В связи с этим Федерация футбола Косово в рамках юридических процедур подготовит необходимые комментарии и подаст иск в УЕФА, а также в Спортивный арбитражный суд (CAS)", – говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Косово.

Отметим, что фанаты Румынии также вывесили баннер "Бессарабия – это Румыния". Территорией бессарабии считается часть черновецкой области, большая часть Молдовы и значительная часть одесской области.