ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду: Надеюсь сыграть на Евро-2024
Один из лучших бомбардиров этого отбора
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на следующий Чемпионат Европы.
“Надеюсь, я буду на Евро-2024, потому что осталось еще много времени. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я надеюсь сыграть.
Я покинул Португалию рано, но это всегда будет мой дом. Они поддерживают меня на каждом стадионе в Португалии”, – сказал Роналду.
Криштиану во вчерашнем матче оформил дубль в ворота сборной Словакии. На данный момент у него семь голов в отборе – это второй показатель среди всех команд после Лукаку (9).
Добавим, что Роналду регулярно выступает на Евро с 2004 года. В его активе есть одна победа (2016 год).
Популярное сейчас
- Без Русина и Попова. Ребров определился с заявкой на матч против Северной Македонии
- Красота от Мбаппе. Нидерланды – Франция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Пропавший игрок Шахтера, жребий ¼ Кубка, апдейт по травмам в сборной. Главные новости за 13 октября
- Отбор на Евро-2024. Полный провал команды Петракова в Латвии
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Новости по теме
- 00:38 Зарубежные Роналду сделал дубль в ворота Словакии и вывел Португалию на Евро-2024. Это его 124-й и 125-й мячи за национальную команду
- 23:41 Зарубежные Отбор на Евро-2024. Португалия – Словакия 3:2. Роналду и компания досрочно оформляют путевку в Германию
- 17:53 Зарубежные Португалия - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024