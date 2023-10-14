Роналду: Надеюсь сыграть на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на следующий Чемпионат Европы.

“Надеюсь, я буду на Евро-2024, потому что осталось еще много времени. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я надеюсь сыграть. Я покинул Португалию рано, но это всегда будет мой дом. Они поддерживают меня на каждом стадионе в Португалии”, – сказал Роналду.

Криштиану во вчерашнем матче оформил дубль в ворота сборной Словакии. На данный момент у него семь голов в отборе – это второй показатель среди всех команд после Лукаку (9).

Добавим, что Роналду регулярно выступает на Евро с 2004 года. В его активе есть одна победа (2016 год).