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Ничьи предостаточно. Швейцария - Косово 1:1. Обзор матча и видео голов
Ничьи предостаточно. Швейцария - Косово 1:1. Обзор матча и видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч 9 тура квалификации на Евро-2024. Швейцария - Косово 1:1.
В первом тайме командам не удалось порадовать болельщиков голами, но в начале второго тайма полузащитник сборной Швейцарии открыл счет, на 82-й минуте нападающий гостей сравнял счет, завершился матч с ничейным результатом.
Евро-2024, квалификация, 9 тур, группа І
Швейцария - Косово 1:1
Голы: Варгас, 47 — Хюсени, 82.
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