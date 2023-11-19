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Трех футболистов Чехии выгнали из сборной за пьянку перед решающим матчем
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Фото: Faisal HQ, Twitter
Игроки сборной Чехии Владимир Цоуфал, Якуб Брабец и Ян Кухта вместо того чтобы восстанавливаться после предыдущей игры с Польшей и готовиться к решающему матчу с Молдовой - пошли в ночной клуб.
Конечно, они не смогли быть незамеченными в одном из самых популярных клубов Оломоуца. Очевидцы говорят, что футболисты употребляли алкоголь и пробыли в этом месте до утра.
Kuba Brabec si velmi dobře zvednul hladinku.— Párkožrout Honzik (@JanGartner10) November 19, 2023
Velmi dobrá práce! pic.twitter.com/ObaYcRdyHi
Все трое уже отправлены домой - они в последнем матче играть не будут.
Напомним, что поединок Чехия - Молдова состоится 20 ноября. Это будет решающая игра за выход на Евро-2024.
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