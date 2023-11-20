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Лукаку установил рекорд по забитым голам в отборе на Евро, забив 14 голов за сборную Бельгии
Ромелу стал рекордсменом квалификации Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ромелу Лукаку стал рекордсменом квалификации Евро.
Форвард, выступающий за сборную Бельгии, забил 14 голов на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.
Футболист "Ромы" побил рекорд, установленный североирландцем Дэвидом Хили в квалификации Евро-2008 и повторенный поляком Робертом Левандовским в отборе на Евро-2016. У них было по 13 мячей.
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