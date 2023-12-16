Спаллетти: Нам все равно, верят ли в Италию люди на Евро-2024 или нет

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал настроение своего коллектива на следующий чемпионат Европы.

“На следующий год мы поедем в Германию в статусе чемпионов Европы, поэтому нам все равно, верят ли у нас люди со стороны или нет. Это мы должны верить в себя и двигаться вперед с чувством долга и самоотдачи. Мы не можем отступить, когда на наших плечах связано знамя Италии”, - сказал Спаллетти.

Напомним, что в квалификации на Чемпионат Европы-2024 "скуадра адзура" находилась в группе из Украиной. Обе команды набрали одинаковое количество очков, но итальянцы заняли второе место и прошли дальше благодаря лучшим результатам в очных встречах.

Италия при жеребьевке попала в группу B. Там она встретится со сборными Испании, Хорватии и Албании. ЧЕ-2024 состоится в Германии.