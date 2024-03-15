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Сборная Польши опубликовала заявку на стыковые матчи отбора (путь А) на Евро-2024
Тренер Михал Пробеж вызвал 27 игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21 марта на Национальном стадионе в Варшаве, сборная Польши сыграет стыковой матч против Эстонии. На мартовские матчи главный тренер сборной вызвал 27 футболистов:
голкиперы: Войцех Щенсный ("Ювентус"), Лукаш Скорупский ("Болонья"), Марчин Булка ("Ницца");
защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешинский ("Эмполи"), Мэтти Кэш ("Астон Вилла"), Тимотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн"), Себастьян Валукевич ("Эмполи"), Бартош Саламон ("Лех" Познань), Павел Бохневич ("Геренвен"), Павел Давидович ("Верона");
полузащитники: Петр Зелинский ("Наполи"), Себастьян Шиманский ("Фенербахче"), Дамиан Шиманский ("АЕК Афины"), Пшемыслав Франковский ("Ланс"), Камиль Гросицкий ("Погонь" Щецин), Никола Залевский ("Рома"), Бартош Слиш ("Атланта Юнайтед"), Доминик Марчук ("Ягеллония" Белосток), Якуб Модер ("Брайтон"), Тарас Романчук ("Ягеллония" Белосток);
POLAND EURO PLAYOFF CALL-UPS ????????— PSN Futbol (@PSN_Futbol) March 14, 2024
Michał Probierz has announced the list of players called up for the UEFA EURO 2024 Playoffs.
Poland will play against Estonia on March 21 in Warsaw.
If the Biało-czerwoni win, they will go on to face the winner of Wales vs. Finland.#EURO2024 pic.twitter.com/EgAvKTnpqS
нападающие: Роберт Левандовский ("Барселона"), Кароль Свидерский ("Верона"), Кшиштоф Пйонтек ("Истанбул ББ"), Адам Букса ("Антальяспор").
Напомним, победитель этой пары сыграет за выход на Евро-2024 с победителем пары Уэльс-Финляндия. Победитель стыковых матчей пути А на Евро-2024 сыграет в группе D (Нидерланды, Австрия и Франция).
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