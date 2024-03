Сборная Польши опубликовала заявку на стыковые матчи отбора (путь А) на Евро-2024

21 марта на Национальном стадионе в Варшаве, сборная Польши сыграет стыковой матч против Эстонии. На мартовские матчи главный тренер сборной вызвал 27 футболистов:

голкиперы: Войцех Щенсный ("Ювентус"), Лукаш Скорупский ("Болонья"), Марчин Булка ("Ницца");

защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешинский ("Эмполи"), Мэтти Кэш ("Астон Вилла"), Тимотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн"), Себастьян Валукевич ("Эмполи"), Бартош Саламон ("Лех" Познань), Павел Бохневич ("Геренвен"), Павел Давидович ("Верона");

полузащитники: Петр Зелинский ("Наполи"), Себастьян Шиманский ("Фенербахче"), Дамиан Шиманский ("АЕК Афины"), Пшемыслав Франковский ("Ланс"), Камиль Гросицкий ("Погонь" Щецин), Никола Залевский ("Рома"), Бартош Слиш ("Атланта Юнайтед"), Доминик Марчук ("Ягеллония" Белосток), Якуб Модер ("Брайтон"), Тарас Романчук ("Ягеллония" Белосток);

POLAND EURO PLAYOFF CALL-UPS ????????



Michał Probierz has announced the list of players called up for the UEFA EURO 2024 Playoffs.



Poland will play against Estonia on March 21 in Warsaw.



If the Biało-czerwoni win, they will go on to face the winner of Wales vs. Finland.#EURO2024 pic.twitter.com/EgAvKTnpqS