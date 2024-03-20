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Израиль - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024
Пока будут играть Украина и БиГ...
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Израиль - Исландия пройдет на стадионе Szusza Ferenc Stadion (Будапешт) 21 марта 2024 года. Начало матча в 21:45. Победитель этой пары сыграет с победителем матча Босния и Герцеговина - Украина. Последний свой матч Израиль провел против Андорры и победил со счетом 2:0. Исландия в своем последнем матче одержала победу над сборной Гондураса, также со счетом 2:0.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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