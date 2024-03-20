Израиль - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

Матч Израиль - Исландия пройдет на стадионе Szusza Ferenc Stadion (Будапешт) 21 марта 2024 года. Начало матча в 21:45. Победитель этой пары сыграет с победителем матча Босния и Герцеговина - Украина. Последний свой матч Израиль провел против Андорры и победил со счетом 2:0. Исландия в своем последнем матче одержала победу над сборной Гондураса, также со счетом 2:0.

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