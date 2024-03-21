Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча плей-офф ЕВРО-2024

UA-Футбол организует комментарий полуфинала плей-офф ЕВРО-2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

Важнейший матч для команды Реброва. Два шага, две победы – и "сине-желтые" поедут в Германию. Два поединка по 90 минут, а может и по 120 плюс серия пенальти, кто знает. Сначала Босния и Герцеговина, а затем Израиль или Исландия уже в финале плей-офф, если пройдем представителей Балкан. Кого поставит в ворота Ребров? Готов ли забивать Довбик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 марта – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Назар Черковский