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Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины

Национальная сборная Украины

Босния и Герцеговина, потом Израиль или Исландия – и подопечные Реброва едут летом в Германию

Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Соперник под микроскопом: состояние боснийского футбола, влияние на него политических скандалов, ставка соперника на сыновей беженцев. Кто у Боснии представляет опасность, кроме ветеранов, Джеко и Пьянича? Кого Ребров поставит в ворота: Трубина, Лунина или Бущана? Как всегда, еще больше важных и актуальных тем внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:40 – С чем подходит к важнейшему мартовскому сбору команда Реброва:

05:31 – Острый вратарский вопрос – кто остановит Джеко и компанию?

10:18 – Босния и Герцеговина, Израиль и Исландия – о соперниках;

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