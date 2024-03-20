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Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины
Босния и Герцеговина, потом Израиль или Исландия – и подопечные Реброва едут летом в Германию
Getty Images / Global Images Ukraine
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Соперник под микроскопом: состояние боснийского футбола, влияние на него политических скандалов, ставка соперника на сыновей беженцев. Кто у Боснии представляет опасность, кроме ветеранов, Джеко и Пьянича? Кого Ребров поставит в ворота: Трубина, Лунина или Бущана? Как всегда, еще больше важных и актуальных тем внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:40 – С чем подходит к важнейшему мартовскому сбору команда Реброва:
05:31 – Острый вратарский вопрос – кто остановит Джеко и компанию?
10:18 – Босния и Герцеговина, Израиль и Исландия – о соперниках;
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