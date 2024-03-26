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Грузия - Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Грузия - Греция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Football Whispers
Греция не играла на крупном турнире с 2014-го года, потому неудивительно, что ныне там говорят о "матче десятилетия". Грузия не играла на таких никогда, потому неудивительно, что там говорят о "матче столетия". Для Чемпиона Европы-2004 такое долгое отсутствие на главных футбольных форумах невыносимо. А грузины чувствуют уникальный шанс. Так что ожидается битва.
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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Отборочный турнир на Евро-2024. Плей-офф. Финал
26 марта. 19:00. Тбилиси. "Борис Пайчадзе Арена"
Грузия - Греция
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
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