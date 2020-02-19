Таарабт: Ожидания от матча с Шахтером? Выйти на поле и постараться выиграть

Хавбек "Бенфики" Адель Таарабт поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", где пообщался с прессой.

– Вы завтра в старте? С кем было бы удобнее сыграть – с Флорентину или Самарисом?

– Не знаю. Вам лучше спросить у тренера, потому что решает он. Я всегда доступен для команды и в любой момент, когда делается ставка на меня, стараюсь отдать на поле максимум. У нас очень качественный состав, и у наставника есть выбор. Для меня не проблема сыграть с любым футболистом.

– В последних поединках возникли определенные проблемы в обороне…

– Как сказать. Да, два последних результата в чемпионате не в нашу пользу, но я считаю, мы очень хорошо играли. Если вы смотрели последний матч, то видели, что мы могли побеждать 2:0 или 3:0 к перерыву. Конечно, когда не добиваешься результата в такие моменты, могут быть сложности. Наши амбиции – выигрывать в каждом матче. И когда этого не происходит, все спрашивают с нас. Однако ничего не изменилось: мы усердно работаем, стараемся играть в лучший футбол и прилетели сюда, чтобы добиться хорошего результата.

– Какие ожидания от матча с "Шахтером"?

– Как и от каждого: выйти на поле и постараться выиграть. Мы уважаем "Шахтер", потому что это хорошая команда, как и мы, наш соперник выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Хотим одержать победу.