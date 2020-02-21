  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Олимпиакос - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиакос - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть обзор матча Олимпиакос - Арсенал, Лига Европы, 20 февраля 2020

Олимпиакос - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Олимпиакос" - "Арсенал" в 1/16 финала Лиги Европы. Судьбу противостояния решил единственный гол Александра Ляказетта, которому ассистировал молодой Сака. Француз мог и дубль оформить, но не сумел переиграть голкипера с выгодного положения.

Лига Европы. 1/16 финала

20 февраля. Пирей. "Георгий Караискакис"

"Олимпиакос" - "Арсенал" 0:1

Гол: Ляказетт 81

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон) Александр Лаказетт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...