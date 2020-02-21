Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиакос - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотреть обзор матча Олимпиакос - Арсенал, Лига Европы, 20 февраля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча "Олимпиакос" - "Арсенал" в 1/16 финала Лиги Европы. Судьбу противостояния решил единственный гол Александра Ляказетта, которому ассистировал молодой Сака. Француз мог и дубль оформить, но не сумел переиграть голкипера с выгодного положения.
Лига Европы. 1/16 финала
20 февраля. Пирей. "Георгий Караискакис"
"Олимпиакос" - "Арсенал" 0:1
Гол: Ляказетт 81
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...