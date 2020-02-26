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На матче Бенфика - Шахтер ожидается порядка 45 тысяч зрителей

Лига Европы
(1 голосов)

Не аншлаг, но прилично

На матче Бенфика - Шахтер ожидается порядка 45 тысяч зрителей
Новина українською

В четверг 27 февраля на лиссабонском "Эстадиу да Луш" состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер".

Ожидается, что на матче будут присутствовать порядка 45 тысяч болельщиков, при вместимости стадиона чуть более 65 тысяч.

Напомним, что в первом матче в Харькове в присутствии 25 тысяч зрителей "горняки" обыграли "орлов" со счетом 2:1.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Эстадиу да Луш
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Источник:
ТК Футбол

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