Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На матче Бенфика - Шахтер ожидается порядка 45 тысяч зрителей
Не аншлаг, но прилично
В четверг 27 февраля на лиссабонском "Эстадиу да Луш" состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Бенфика" примет "Шахтер".
Ожидается, что на матче будут присутствовать порядка 45 тысяч болельщиков, при вместимости стадиона чуть более 65 тысяч.
Напомним, что в первом матче в Харькове в присутствии 25 тысяч зрителей "горняки" обыграли "орлов" со счетом 2:1.
???? Todos à Luz!#PeloBenfica pic.twitter.com/sDiBCAKTt1— SL Benfica (@SLBenfica) February 26, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...