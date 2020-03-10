Матч Вольфсбург - Шахтер рассудит лучший судья 2019 года по версии IFFHS

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" рассудит словенская судейская бригада во главе с Дамиром Скоминой.

Ассистентами арбитра назначены словенцы Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым рефери выбрали Нейче Кайтажовича, а видеоасистент VAR из Италии – Паоло Валери.

Отметим, что Скомина — лучший арбитр 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Напомним, поединок "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится уже в четверг 12 марта, а начнется поединок в 22:00.