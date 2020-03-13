Не страшен волк при тихой погоде? Акценты зрителя на игре Вольфсбурга с Шахтером

Кто и почему решил, что седьмая команда Бундеслиги может создать больше проблем для "Шахтера", чем "Бенфика"? Во всяком случае, не я. Более близкое знакомство с "Вольфсбургом" через "Александрию" тоже не убедило. По мне, проблема могла заключаться скорее в том, насколько будет готов к этому поединку сам "Шахтер". Если честно, до конца так и не понял.

Все карты спутал известный вирус, будь он неладен. И пустые трибуны теперь дают обильную пищу для предположений, что и почему пошло не так. Предлагаю, однако, не смотреть в их сторону, как мы не слышали их во время матча. Ключевым здесь было то, что обе команды оказались в одинаковом положении. И дома, как вы знаете, играл не "Шахтер".

Уж не знаю, насколько содержательнее могла быть игра в присутствии зрителей, но и скучной я бы ее никак не назвал. Десяток острых эпизодов у ворот, равномерно распределившихся по таймам – что еще нам нужно от футбола? Правда, пара-тройка из них представляли меньшую опасность. Словом, матч был не суперзрелищем, но действом добротного среднего уровня.

Мораес довольно рано открыл счет. Вскоре Коваленко мог удвоить его, и уже к середине первого тайма "Шахтер" получил бы весьма комфортную фору на чужом поле. Не случилось. К слову, присоединяюсь к хору голосов, вопрошающих: почему Коваленко? Если в составе не нашлось более психологически устойчивого игрока – беда.

"Вольфсбургу" понадобилось более получаса, чтобы сравнять счет. "Шахтеру" - более полутайма, чтобы вновь выйти вперед. Маркос Антонио оказался в нужном месте в нужное время. Он вообще в последние полтайма вышел из тени, и единственный после этого шанс хозяев уйти от поражения "съел" именно он же, заблокировав удар Отавио на 84-й минуте.

То есть, зачет новичку основы, формально заменившему в ней Степаненко – стержневую фигуру команды Каштру. И это, пожалуй, все, что я хотел бы вам сказать по поводу личностей. Если же напрягать память, то в ней всплывут еще преждевременно покинувший поле Исмаили (запомнился до перерыва), а у соперников – Брукс (не только голом, но и игрой в обороне).

Коуч "Вольфсбурга" Гласнер говорит о том, что матч не должен был закончиться с таким счетом. Ну, если педантично считать голевые моменты (не потенциальные и недоведенные до логической концовки, а реальные), то могу с ним согласиться. Победный гол "Шахтера" здесь выглядит как бы "лишним".

По игре стояла крепкая ничейка, и я был крайне удивлен, когда мой приятель увидел в ней "столько" моментов "Шахтера". Ведь, кроме двух голов, там был только пенальти. У "Вольфсбурга" же, помимо гола и пенальти, был еще опасный штрафной Арнольда в дебюте второго тайма, да упомянутый выше удар Отавио. Остальное – суета.

Да, и нам невероятно повезло с исполнением 11-метрового Вегхорстом. Тут уже речь шла не о силе и направлении удара – человек банально поскользнулся в самый ответственный момент! Так сорвался почти неизбежный гол в раздевалку. Впрочем, затем мы получили гол из раздевалки – уже на третьей минуте по выходу. То есть, о влиянии этого везения на результат я бы не говорил.

Как не стал бы говорить и о судействе, хотя лично мне никогда не понять логики назначения пенальти за случайный отскок мяча в убираемую от него руку, да еще (как это было у Матвиенко), когда мяч летит явно в сторону от ворот. Тогда уже, в самом деле, проще свистеть любой контакт мяча с рукой и ничего не рассказывать. Где умысел, ребята, где???

А мой профи-консультант назвал это "лирикой не посвященного в тему лица". Рука, мол, в неестественном положении и расстояние приличное. Куда катится этот мир? Ах да, извините, вопрос уже неактуален.

Что дальше? Ну, "Шахтер" должен сильно постараться, чтобы растерять свой гандикап и пролететь мимо четвертьфинала. Если, конечно, ответный матч вообще состоится. О четвертьфиналах я уже просто молчу. Грустно, девицы…