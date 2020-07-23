  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Вольфсбурга: Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Вольфсбурга: Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер

Лига Европы
(1 голосов)

Ответный матч уже скоро

Тренер Вольфсбурга: Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер
Новина українською

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

"Сделаем все возможное, чтобы обыграть "Шахтер" и выйти в финальную пульку Лиги Европы.

У нас будет всего 10 дней, чтобы подготовиться к первому официальному матче в сезоне. Нужно вернуться к футбольным будням", – сказал Гласнер.

Отметим, что "Вольфсбург" начнет подготовку к матчу с "Шахтером" 25 июля, а сам поединок состоится 5 августа в Киеве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TV6

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...