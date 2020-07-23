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Тренер Вольфсбурга: Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер
Ответный матч уже скоро
Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".
"Сделаем все возможное, чтобы обыграть "Шахтер" и выйти в финальную пульку Лиги Европы.
У нас будет всего 10 дней, чтобы подготовиться к первому официальному матче в сезоне. Нужно вернуться к футбольным будням", – сказал Гласнер.
Отметим, что "Вольфсбург" начнет подготовку к матчу с "Шахтером" 25 июля, а сам поединок состоится 5 августа в Киеве.
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Источник:TV6
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