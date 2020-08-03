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Словацкий арбитр обслужит матч Шахтер - Вольфсбург. При его судействе горняки дважды побеждали
Ждем третьего триумфа
Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче "Шахтер" - "Вольфсбург".
Главным арбитром матча назначен Иван Кружляк. Его помощниками будут Бранислав Ганцко, Петер Беднар и хорват Иван Бебек. Арбитр ВАР - Андрис Трейманис.
Кружляк - счастливый арбитр для "горняков". При его судействе клуб побеждал дважды. В 2016-м они обыграли "Истанбул ББ" (2:0), а через два года "Хоффенхайм" (3:2).
Игра состоится уже пятого августа. В первом матче "Шахтер" добыл гостевую победу 2:1.
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Источник:Law 5 - The Referee
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