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Словацкий арбитр обслужит матч Шахтер - Вольфсбург. При его судействе горняки дважды побеждали

Лига Европы
(3 голосов)

Ждем третьего триумфа

Словацкий арбитр обслужит матч Шахтер - Вольфсбург. При его судействе горняки дважды побеждали
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Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче "Шахтер" - "Вольфсбург".

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Главным арбитром матча назначен Иван Кружляк. Его помощниками будут Бранислав Ганцко, Петер Беднар и хорват Иван Бебек. Арбитр ВАР - Андрис Трейманис.

Кружляк - счастливый арбитр для "горняков". При его судействе клуб побеждал дважды. В 2016-м они обыграли "Истанбул ББ" (2:0), а через два года "Хоффенхайм" (3:2).

Игра состоится уже пятого августа. В первом матче "Шахтер" добыл гостевую победу 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Иван Кружляк
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Источник:
Law 5 - The Referee
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