Словацкий арбитр обслужит матч Шахтер - Вольфсбург. При его судействе горняки дважды побеждали

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче "Шахтер" - "Вольфсбург".

Главным арбитром матча назначен Иван Кружляк. Его помощниками будут Бранислав Ганцко, Петер Беднар и хорват Иван Бебек. Арбитр ВАР - Андрис Трейманис.

Кружляк - счастливый арбитр для "горняков". При его судействе клуб побеждал дважды. В 2016-м они обыграли "Истанбул ББ" (2:0), а через два года "Хоффенхайм" (3:2).

Игра состоится уже пятого августа. В первом матче "Шахтер" добыл гостевую победу 2:1.