Жуниор Мораес: Шахтер готов дойти до финала ЛЕ

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес анонсировал на телеканале Футбол поединок 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом", который состоится сегодня на НСК "Олимпийский".

По словам Мораеса, матч с "Вольфсбургом" будет непростым.

"Вольфсбург" очень силен физически. Команда очень агрессивна. Добытый нами результат [2:1 в первом матче] - очень рискованный. Будет трудно пройти дальше, несмотря на имеющуюся преимущество. Но я думаю, наша команда готова дойти до финала. У нас есть для этого силы. К сожалению, мы потеряли важного игрока нашей команды, Исмаили. Без него будет очень непросто.

Игра "Шахтер" - "Вольфсбург" начнется в 19:55.