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Жуниор Мораес: Шахтер готов дойти до финала ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Хотя без Исмаили будет трудно

Жуниор Мораес: Шахтер готов дойти до финала ЛЕ
Новина українською

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес анонсировал на телеканале Футбол поединок 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом", который состоится сегодня на НСК "Олимпийский".

По словам Мораеса, матч с "Вольфсбургом" будет непростым.

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"Вольфсбург" очень силен физически. Команда очень агрессивна. Добытый нами результат [2:1 в первом матче] - очень рискованный. Будет трудно пройти дальше, несмотря на имеющуюся преимущество.

Но я думаю, наша команда готова дойти до финала. У нас есть для этого силы.

К сожалению, мы потеряли важного игрока нашей команды, Исмаили. Без него будет очень непросто.

Игра "Шахтер" - "Вольфсбург" начнется в 19:55.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Исмаили Жуниор Мораеш Жуниор Мораес
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
05.08.2020 в 07:50
Не кажи "ГОП"!
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Bravissimo (Erevan)
05.08.2020 в 07:38
Какой финал, давайте сначала Вольфсбург пройдем а дальше видно будет !!!!!
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