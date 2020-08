Шахтер - Вольфсбург. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Почти пять месяцев прошло после победы "Шахтера" над "волками" в первом матче. 12 марта уже было понятно, что короновирус – это серьезно (матч состоялся без зрителей), но никто не мог представить насколько все затянется и повиснет в состоянии неопределенности. Тем не менее "Show Must Go On". Продолжаем.

Этой весной шансы команд на выход в четвертьфинал считали примерно равными, но команда Каштру сделала маленький подвиг и привезла из Германии очень комфортную победу 2:1. Сейчас "горнякам" важно вспомнить тот настрой, показать свою игру и сделать еще один шаг к выходу в следующий раунд.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Шахтер Донецк (Украина) 19:55 Вольфсбург (Германия)

Первый матч 2:1

"Шахтер" считается безусловным фаворитом ответной встречи с "Вольфсбургом", но если мы знаем о подготовке "горняков" к матчу Лиги Европы, то "волки", судя по всему, готовят сюрприз. Очень мало информации о сопернике дончан, даже главный тренер Оливер Гласнер и его подопечные сухо комментируют свою подготовку и ожидания от матча.

Последняя победа "Вольфсбурга" датирована 20 июня, когда в гостях "волки" разгромили "Шальке" 4:1. Однако затем в последнем туре Бундеслиги подопечные Гласнера проиграли "Баварии" 0:4. А 30 июля состоялась контрольная игра с "Лейпцигом" 1:1. Вообще в конце этого сезона "Вольфсбург" выглядел не очень убедительно – после карантина в официальных матчах у них 4 победы, 4 поражения и одна ничья. В чемпионате Германии "волки" заняли седьмое место. При этом важно отметить, что все 4 победы после возобновления сезона соперник "Шахтера" добыл именно в гостях.

Команда Каштру показывала примерно равный уровень игры, как в первой части сезона, так и после зимней паузы, и после карантина. Провалов не было у "Шахтера", разве только поражения от "Ворсклы" - 1 марта 0:1, а также от "Зари" 15 марта – снова 0:1. Впрочем, в этих матчах "горняки" существенно доминировали, уступили не по игре, могли себе это позволить. Да и счет 0:1 может устроить украинскую команду в поединке на "Олимпийском".

Серия без поражений "Шахтера" составляет 13 матчей, с учетом последних товарищеских игр. Чемпионат завершился для "Шахтера" ничьей с "Александрией" 2:2 (19 июля). А в последнем контрольном матче "оранжево-черные" обыграли "Верес" 2:0 (27 июля).

Напомним, что в 2019-м году "Шахтер" последний раз встречался с немецкой командой. Тогда с "Айнтрахтом" удалось сыграть вничью 2:2 в Харькове, но затем франкфуртцы в Германии разгромили украинскую команду 4:1. Ранее дончане четыре раза проходили немецкие клубы в еврокубках, и четыре раза вылетали от них.

С "волками" в прошлых сезонах дончане не встречались, но всего у "Шахтера" в истории 23 матча с немецкими клубами - 8 побед, 8 ничьих, 7 поражений. "Вольфсбург" всего дважды в своей истории встречался с командами из Украины. В 2019-м году подопечные Оливера Гласнера в группе ЛЕ обыграли "Александрию" - 3:1 дома и 1:0 в гостях.

Давайте еще вспомним, как "Шахтер" выступает в этом еврокубковом сезоне. Итак, три победы у дончан - над "Аталантой", "Бенфикой" и "Вольфсбургом", 4 ничьи и два поражения. "Аталанта" обыграла команду Каштру 11 декабря, а также "Ман Сити" был сильнее, чем дончане. Настораживает, что оба этих поражения состоялись на условно домашней арене в Харькове и с одинаковым счетом 0:3.

В Лиге Европы (Кубке УЕФА) у "Шахтера" довольно неплохая статистика – 87 матчей, 48 побед, 14 ничьих и 25 поражений. Общий счет 149:108.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У "Шахтера" две важные потери перед матчем с "волками" - Исмаили и Мудрик, плюс Малышев, но Максим давно проходит курс реабилитации и пока на него тренеры не рассчитывают. Все остальные живы и здоровы, к счастью, готовы помочь своей команде. У "Вольфсбурга" лазарет переполнен – Мбабу, Мехмеди, Шлагер, Брума, Вильям, а также дисквалицифирован Штеффен. Серьезные проблемы у гостей. Правда, резерв у Гласнера достаточно солидный, еще и в строю главная ударная сила команды - центральный нападающий Ваут Вегорст. У него 16 голов в Бундеслиге, а это четвертый показатель в чемпионате.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Маркос - Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

Вольфсбург: Кастельс - Понграчич, Брукс, Руссийон, Герхард - Мармош, Арнольд, Брекало, Жоао Виктор - Гинчек, Вегорст.

ПРОГНОЗ

Рискнем и сделаем смелый прогноз, что будет в игре забито больше трех мячей. Все же после паузы в обороне могут быть частые ошибки, к тому же гости вынуждены будут пойти вперед и открыть зоны для хозяев. Есть надежда, что "Шахтер" воспользуется пространством (может не сразу, но все же) за счет скоростных выпадов. Если "Вольфсбург" забьет первым – могут быть проблемы, но команда Каштру способна преодолеть все сложности и добыть необходимый результат. Прогноз: ничья 2:2.