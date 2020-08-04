Луиш Каштру: Нас устроит и ничья, но Шахтер всегда настраивается на победу

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру посетил пресс-конференцию перед матчем против "Вольфсбурга".

"Вольсфбург" - сильный коллектив в командном плане. Они очень опасны именно в атаке. Особенно выделю их подачи в штрафную соперника, где всегда много их игроков. Мы изучили их сильные и слабые стороны, постарались наилучшим образом к ним подготовиться. Постараемся показать наилучшую игру.

Игровой тонус не повлияет на результат завтрашнего матча. Хочу напомнить наш матч против "Бенфики", которая был в тонусе, а мы не провели ни одного матча за два месяца. "Вольсфбург" - великая команда, мы знаем, в какой лиге они играют. Завтра на поле будет настоящая война, борьба за проход дальше.

Мы хотим победить и сделаем все ради победы. Конечно, ничья выведет нас дальше, но мы настроены только на победу. Мы всегда так настраиваем футболистов. Главная цель - показать качественный футбол и пройти дальше. Если мы сыграем вничью и покажем качественный футбол - то это будет хорошо.

Исмаили - травмирован, он не сможет сыграть и мы желаем ему скорейшего восстановления. Завтра на его позиции будет играть определенный игрок, который даст команде баланс. Мы комфортно сейчас чувствуем себя. Я полностью доверяю и верю в своих игроках. Не нужно думать о тех игроках, кто не сыграет, нужно думать о тех, кто сейчас доступен. Думаю, что завтра будет интересный состав и интересная игра.

Весь прошлый был очень нетипичный. Команда провела сразу три сбора, нам нужно было адаптироваться. Часто нам приходилось реагировать, а не планировать. На данный момент, команда отлично себя чувствует. Мы уверенны в своей работе и команда хорошо готов. Технически и тактически команда готова, психологически - уверенна в себе. Мы уверены в себе, но знаем, что будем играть против непростого соперника. Кондиции команды находятся на неплохом уровне.

Когда нет публики на стадионе - это потеря для футбола. Мы играем для болельщиков. Сейчас игры проходят холодно, стоит тишина. Игроки пытаются от этого абстрагироваться, но им чего-то не хватает. Надеемся, что все это закончится как можно быстрее и болельщики вновь вернутся на стадион", - заявил Каштру.

Напомним, что в первой игре команда Каштру добыла гостевую победу 2:1.