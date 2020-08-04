Полная секретность и кадровые проблемы. Как Вольфсбург готовился к игре с Шахтером

Новый сезон или продолжение старого? В “Вольфсбурге” затрудняются с определение игры с “Шахтером”. Сезон в Бундеслиге завершился 27 июня, а если “Вольфсбург” не сможет пройти “Шахтер”, то свой следующий официальный поединок сыграет во втором уик-энде сентября, когда матчами первого раунда Кубка Германии стартует новый сезон в Бундеслиге.

Неудивительно, что “Вольфсбург” решительно настроен на игру против “Шахтера”. “Наша цель – сыграть в финале Лиги Европы”, – говорит главный тренер “волков” Оливер Гласнер.

В первой игре на “Фольксваген-Арене”, которая состоялась за несколько дней до объявления коронавирусного перерыва, команды обменялись незабитыми пенальти, а исход встречи решил гол Маркоса Антонио на добивании после удара со штрафного Алана Патрика. “Шахтер” выиграл 2:1 – “Вольфсбургу” для выхода в следующий раунд нужно забить на “Олимпийском” не менее двух голов. Гласнер заверяет, что его команда будет играть в атакующем стиле с первых минут, но не без предусмотрительности. “Даже если мы будем выигрывать 1:0 на 80-й минуте, нужно будет сохранять баланс”, – говорит австрийский тренер.

Подготовка к игре с “Шахтером” проходит в режиме полной секретности. В четверг “Вольфсбург” сыграл спарринг с “РБ Лейпциг”. Журналистам и сторонним наблюдателям допуск на игру был запрещен. Официальные сайты обоих клубов не проинформировали в каких составах команды провели матч, отсутствуют и какие-то видеоматериалы. Известен только счет – 1:1. У “Лейпцига” гол с пенальти забил Патрик Шик, у “Вольфсбурга” с 11 метров отметился Ренато Штеффен.

Гласнер не рассказывал о заготовках к игре с “Шахтером” и на предматчевой пресс-конференции. Темнить австрийского тренера вынуждают обстоятельства: “Вольфсбург” подходит к ответному Лиги Европы с существенными кадровыми проблемами.

Главная потеря – это отсутствие правого флангового защитника Кевина Мбабу. Швейцарец вернулся из отпуска во Франции с положительным тестом на COVID-19. Травмирован его конкурент по позиции Виллиам, а вингер Ренато Штеффен, который может закрыть всю правую бровку, пропустит игру в Киеве из-за дисквалификации. У Гласнера остается только один вариант – опыт игры на правом фланге имеет центрбек Марсель Тиссеран. Проблема в том, что тренер “Вольфсбурга” давно перестал доверять конголезскому беку. Начиная с февраля, Тиссеран сыграл за “волков”... всего одну минуту.

Слева тоже проблемы – восстанавливается после повреждения Паоло Отавио, который играл против “Шахтера”. Вне игры также бывший динамовец Адмир Мехмеди, который может сыграть справа, слева и в центре атаки.

Главной надеждой “Вольфсбурга” остается центральный нападающий Ваут Вегорст. Сезон в Бундеслиге нидерландец завершил с 16 голами – это четвертый показатель в чемпионате.

В первой игре с “Шахтером” Вегорст запомнился своим смазанным ударом с одиннадцатиметровой отметки, но Оливер Гласнер уверяет, что если “Вольфсбург” будет пробивать пенальти в Киеве, удар снова будет исполнять Вегорст.

27-летний Вегорст многому научился сам. Из-за своих габаритов (197 см, 84 кг) и не самой выдающейся техники, он не вписывается в представления о типичном голландском форварде. Вегорст компенсирует недостатки своей настырностью и работоспособностью. По итогам сезона Бундеслиги он входит в пятерку лучших футболистов по количеству ударов (88), выигранных верховых единоборств (137) и ускорений (921).

После возобновления чемпионата в одних матчах Вегорст исполнял роль “наконечника” в схемах 4-2-3-1 или 4-1-1-1, в других играл в паре с еще одним таргетменом Даниэлем Гинчеком (191 см) при расстановке 4-4-2 с двумя пивотами.

В начале сезона Гласнер старался привить команде игру с тремя центрбеками, но позже, под давлением футболистов, перешел на схему с четырьмя защитниками. Однако кадровые обстоятельства могут вынудить австрийца вернутся к старым конспектам.

По словам тренер “Вольфсбурга”, его команда находится в отличном физическом состоянии. Проблемы могут возникнуть во “взаимодействии, чувстве мяча и пространства”.

Вполне возможно, что в киевском матче “Вольфсбург” сделает ставку на физику, навесы и стандарты. Именно с помощью этих элементов игры “волки” смогли разгромить “Байер” (4:1) в своем лучшем матче пост-карантинного периода.

Помимо “Байера”, после перерыва “Вольфсбург” побеждал только в матчах против аутсайдеров: “Аугсбург” (2:1), “Вердер” (1:0), “Шальке” (4:1), а игра с середняком “Фрайбургом” закончилась ничьей (2:2). Соперникам, которые превосходят “Вольфсбург” в классе, команда Гласнера уступала без шансов: 0:2 против Дортмунда, 0:3 против Гладбаха, 0:4 с “Баварией”. Поражением закончилась и игра против “Айнтрахта” (1:2). “Вольфсбург” в итоге смог занять седьмое, еврокубковое место в Бундеслиге, но результаты и игра команды вызывают неопределенное впечатление.