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Шахтер - Вольфсбург 1:0. Видео обзор матча (обновляется)

Лига Европы
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Все главные моменты игры здесь!

Шахтер - Вольфсбург 1:0. Видео обзор матча (обновляется)
Новина українською

"Шахтёр" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы принимает на НСК "Олимпийский" в Киеве "Вольфсбург". Первая встреча соперников завершилась победой "горняков", поэтому для прохода в следующий раунд дончанам нужно либо не уступить, либо поражение 0:1.

При счёте 1:2 команд ожидает овертайм. При любых других результатах поединок завершится в основное время.

UA-Футбол провёл текстовую онлайн-трансляцию поединка здесь. В ней можно отследить все важные события, которые проходили в игре.

(материал обновляется по мере поступления контента)

Лучшие моменты первого тайма

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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