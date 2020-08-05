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Шахтер - Вольфсбург 1:0. Видео обзор матча (обновляется)
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"Шахтёр" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы принимает на НСК "Олимпийский" в Киеве "Вольфсбург". Первая встреча соперников завершилась победой "горняков", поэтому для прохода в следующий раунд дончанам нужно либо не уступить, либо поражение 0:1.
При счёте 1:2 команд ожидает овертайм. При любых других результатах поединок завершится в основное время.
UA-Футбол провёл текстовую онлайн-трансляцию поединка
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Лучшие моменты первого тайма