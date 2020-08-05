Лига Европы. Шахтер - Вольфсбург 3:0. Одни перегорели, другие поздно зажгли

Можно было ожидать в этом перенесенном и долгожданном матче на «Олимпийском» всего чего угодно, но не настолько эпичной развязки с заметной долей драматизма. Тем не менее, хорошо то, что хорошо заканчивается. Качели в первом тайме, преимущество дончан во втором, множество нереализованных моментов, порой судьба противостояния висела на волоске, но все завершилось хэппи-эндом.

В стартовом составе хозяев обошлось без сюрпризов, если не брать во внимание выход Хочолавы в центре обороны в паре с Кривцовым, а Матвиенко сместился на левый фланг. Тут же отметим, что Алан Патрик играл как «свободный художник» в центре поля, довольно часто отходя вглубь. Впрочем, ранее (и в последних товарищеских матчах) Каштру уже использовал такую связку. Конечно, Пятов защищал ворота, Додо действовал на правом фланге, а Степаненко и Маркос Антонио закрывали опорную зону. Атакующий кулак сформировали Марлос, Тайсон, а также Мораес на острие.

Гости с первых минут включили высокий прессинг и «горняки» несколько раз теряли мяч недалеко от своих ворот. К счастью, работала у защитников взаимоподстраховка, или Пятов вовремя выходил из ворот, и обходилось без опасных моментов.

«Вольфсбург» нагнетал, но первый шанс забить появился у «Шахтера». Алан Патрик на 10-й минуте промчался по центру, нашел в штрафной Марлоса, который скинул под удар Антонио, который из выгодной позиции запустил мяч над перекладиной. Затем опасный выстрел получился у Патрика, голкипер вытянул мяч из своего правого нижнего угла.

Дончане не только создавали больше опасных моментов, но постепенно перехватили инициативу и стали больше контролировать мяч. При этом, порой возникали неприятные ситуации у ворот Пятова, как например, когда Жоау Виктор прорвался по левому флангу и прострелил в центр, все игроки пробежали мимо мяча, не задев его, но ворота оставались пустыми. На это ответил Марлос, его неожиданный выстрел застал врасплох защитников, мяч остановила только штанга.

В отдельных эпизодах в игре чувствовался особый нерв, напряжение во многих силовых моментах, и жестких стыков хватало. Интересно, что «волки» чаще нарушали правила, чаще спорили с арбитром, сценарий встречи в первом тайме их явно не устраивал. У команды Каштру можно еще отметить хорошие удары Матвиенко и Марлоса, Мораес пробивал в дальний угол и немного не попал. А также опасные, выверенные передачи в штрафную отдавали Додо и Тайсон.

Острее действовали хозяева, гости же рассчитывали на физическую мощь и свой знаменитый напор, хотя и его не всегда хватало. Сказывалось больше двух месяцев подопечных Гласнера без официальных матчей, порой создавалось впечатление, что терялись на поле гости.

Выросли скорости после перерыва, в начале второго тайма должен был забивать Мораес, но Кастельс справился с ударом бразильского украинца из пределов штрафной. Затем Марлос обыграл двух защитников и пробил во вратаря. Существенно по моментам «Шахтер» превосходил соперника из Германии, но мяч отказывался залетать в ворота гостей. Невероятная расточительность «горняков».

Наиболее реальный шанс забить у «волков» упустил Арнольд, который со штрафного, с 20-ти метров пробил на силу, прошил стенку, повезло, что не дрогнул Пятов. Позволял «Шахтер» сопернику проводить острые выпады, тотально контролировать мяч «Вольфсбургу» не позволяла физическая форма. На 67-й минуте Хочолава нарушил правила рядом со штрафной площадью, арбитр сначала ошибочно назначил пенальти, потом пересмотрел ВАР, удалил Хочолаву и назначил штрафной удар. Спорное решение с удалением, ведь Жоао Виктор напрямую не угрожал воротам, еще и «дорисовывал» на пенальти. Со штрафного Брекало снова пробил в Пятова.

В меньшинстве хозяева играли недолго. На 70-й минуте Брукс сбил Мораеса (Жуниору в этой игре досталось, трижды врачи выходили к нему). Арбитр тут же показал вторую желтую Бруксу и выровнял составы.

На последних минутах «Шахтер» старался придержать мяч, играл по счету, осторожничал, хотя иногда взрывался и наносил болезненные уколы «волкам». Соломон и Коваленко добавили определенной агрессии хозяевам. А вот гости заметно посели, вперед бежало максимум два-три игрока, словно забыли подопечные Гласнера, что их может устроить только победа и два забитых мяча.

Решающим в игре стал момент на 89-й минуте, когда Додо догнал мяч у самой бровки, обыгрался с Соломоном, затем сам Додо отдал на Мораеса. Жуниор замкнул дальнюю штангу и никто ему уже не мешал.

Еще через две минуты «Вольфсбург» окончательно посыпался. Коноплянка не смог взять игру на себя, не хватило скорости, но отдал пас на Соломона, который удвоил преимущество хозяев. А счет 3:0 сделал Мораес, воспользовавшись банальной ошибкой центрбеков. Перехватил мяч форвард, вышел один на один с голкипером и спокойно, будто издеваясь, переиграл его.

"Шахтер" шагает в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Вольфсбург" (Германия) 3:0

Голы: Жуниор Мораес 89, Манор Соломон 90+1, Жуниор Мораес 90+3

Первый матч - 2:1

"Шахтер": Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко 74), Степаненко — Марлос (Соломон 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка 86) — Мораес.

"Вольфсбург": Кастельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги 76) — Гинчек (Мармош 62), Вегорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов 60 - Брукс 57, Брукс 70, Шлагер 72, Арнольд 87

Удаления: Хочолава 68 (лишение соперника возможности забить гол) - Брукс 57, Брукс 70 (вторая желтая)