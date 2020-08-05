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Лига Европы. Шахтер - Вольфсбург 3:0. Одни перегорели, другие поздно зажгли

Лига Европы
(6 голосов)

Нокаут в последних раундах

Лига Европы. Шахтер - Вольфсбург 3:0. Одни перегорели, другие поздно зажгли
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Можно было ожидать в этом перенесенном и долгожданном матче на «Олимпийском» всего чего угодно, но не настолько эпичной развязки с заметной долей драматизма. Тем не менее, хорошо то, что хорошо заканчивается. Качели в первом тайме, преимущество дончан во втором, множество нереализованных моментов, порой судьба противостояния висела на волоске, но все завершилось хэппи-эндом.

В стартовом составе хозяев обошлось без сюрпризов, если не брать во внимание выход Хочолавы в центре обороны в паре с Кривцовым, а Матвиенко сместился на левый фланг. Тут же отметим, что Алан Патрик играл как «свободный художник» в центре поля, довольно часто отходя вглубь. Впрочем, ранее (и в последних товарищеских матчах) Каштру уже использовал такую связку. Конечно, Пятов защищал ворота, Додо действовал на правом фланге, а Степаненко и Маркос Антонио закрывали опорную зону. Атакующий кулак сформировали Марлос, Тайсон, а также Мораес на острие.

Лига Европы. Шахтер - Вольфсбург 3:0. Одни перегорели, другие поздно зажгли - изображение 1

Гости с первых минут включили высокий прессинг и «горняки» несколько раз теряли мяч недалеко от своих ворот. К счастью, работала у защитников взаимоподстраховка, или Пятов вовремя выходил из ворот, и обходилось без опасных моментов.

«Вольфсбург» нагнетал, но первый шанс забить появился у «Шахтера». Алан Патрик на 10-й минуте промчался по центру, нашел в штрафной Марлоса, который скинул под удар Антонио, который из выгодной позиции запустил мяч над перекладиной. Затем опасный выстрел получился у Патрика, голкипер вытянул мяч из своего правого нижнего угла.

Дончане не только создавали больше опасных моментов, но постепенно перехватили инициативу и стали больше контролировать мяч. При этом, порой возникали неприятные ситуации у ворот Пятова, как например, когда Жоау Виктор прорвался по левому флангу и прострелил в центр, все игроки пробежали мимо мяча, не задев его, но ворота оставались пустыми. На это ответил Марлос, его неожиданный выстрел застал врасплох защитников, мяч остановила только штанга.

В отдельных эпизодах в игре чувствовался особый нерв, напряжение во многих силовых моментах, и жестких стыков хватало. Интересно, что «волки» чаще нарушали правила, чаще спорили с арбитром, сценарий встречи в первом тайме их явно не устраивал. У команды Каштру можно еще отметить хорошие удары Матвиенко и Марлоса, Мораес пробивал в дальний угол и немного не попал. А также опасные, выверенные передачи в штрафную отдавали Додо и Тайсон.

Лига Европы. Шахтер - Вольфсбург 3:0. Одни перегорели, другие поздно зажгли - изображение 2

Острее действовали хозяева, гости же рассчитывали на физическую мощь и свой знаменитый напор, хотя и его не всегда хватало. Сказывалось больше двух месяцев подопечных Гласнера без официальных матчей, порой создавалось впечатление, что терялись на поле гости.

Выросли скорости после перерыва, в начале второго тайма должен был забивать Мораес, но Кастельс справился с ударом бразильского украинца из пределов штрафной. Затем Марлос обыграл двух защитников и пробил во вратаря. Существенно по моментам «Шахтер» превосходил соперника из Германии, но мяч отказывался залетать в ворота гостей. Невероятная расточительность «горняков».

Наиболее реальный шанс забить у «волков» упустил Арнольд, который со штрафного, с 20-ти метров пробил на силу, прошил стенку, повезло, что не дрогнул Пятов. Позволял «Шахтер» сопернику проводить острые выпады, тотально контролировать мяч «Вольфсбургу» не позволяла физическая форма. На 67-й минуте Хочолава нарушил правила рядом со штрафной площадью, арбитр сначала ошибочно назначил пенальти, потом пересмотрел ВАР, удалил Хочолаву и назначил штрафной удар. Спорное решение с удалением, ведь Жоао Виктор напрямую не угрожал воротам, еще и «дорисовывал» на пенальти. Со штрафного Брекало снова пробил в Пятова.

В меньшинстве хозяева играли недолго. На 70-й минуте Брукс сбил Мораеса (Жуниору в этой игре досталось, трижды врачи выходили к нему). Арбитр тут же показал вторую желтую Бруксу и выровнял составы.

На последних минутах «Шахтер» старался придержать мяч, играл по счету, осторожничал, хотя иногда взрывался и наносил болезненные уколы «волкам». Соломон и Коваленко добавили определенной агрессии хозяевам. А вот гости заметно посели, вперед бежало максимум два-три игрока, словно забыли подопечные Гласнера, что их может устроить только победа и два забитых мяча.

Решающим в игре стал момент на 89-й минуте, когда Додо догнал мяч у самой бровки, обыгрался с Соломоном, затем сам Додо отдал на Мораеса. Жуниор замкнул дальнюю штангу и никто ему уже не мешал.

Еще через две минуты «Вольфсбург» окончательно посыпался. Коноплянка не смог взять игру на себя, не хватило скорости, но отдал пас на Соломона, который удвоил преимущество хозяев. А счет 3:0 сделал Мораес, воспользовавшись банальной ошибкой центрбеков. Перехватил мяч форвард, вышел один на один с голкипером и спокойно, будто издеваясь, переиграл его.

"Шахтер" шагает в четвертьфинал.

Лига Европы. Шахтер - Вольфсбург 3:0. Одни перегорели, другие поздно зажгли - изображение 3

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Вольфсбург" (Германия) 3:0
Голы: Жуниор Мораес 89, Манор Соломон 90+1, Жуниор Мораес 90+3

Первый матч - 2:1

"Шахтер": Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко 74), Степаненко — Марлос (Соломон 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка 86) — Мораес.

"Вольфсбург": Кастельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги 76) — Гинчек (Мармош 62), Вегорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов 60 - Брукс 57, Брукс 70, Шлагер 72, Арнольд 87
Удаления: Хочолава 68 (лишение соперника возможности забить гол) - Брукс 57, Брукс 70 (вторая желтая)

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Комментарии (216)
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ShtanGa (Славське)
05.08.2020 в 23:08
Просто молодці. Тепер на Базель.
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+2
0
Карбид (Ник)
05.08.2020 в 23:03
Игра смотрится очень хорошо. Ещё бы пару топовых игроков в состав и можно будет за 1/4 ЛЧ побороться.
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0
0
scratch (Киев)
05.08.2020 в 22:54
Кстати, Кривохарченко хорошо комментировал. Под нормальный комментарий и смотреть интересней. Шахтеру - дальнейших успехов, хвалить не буду - чтоб не сглазить :)
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 23:08
Нормально, але... то він не бачить руки нападника вовків (але бачить офсайд іншого гравця), або у випадку сумнівного пенальті розповідає, що це не фол останньої надії, оскільки за останнім захисником біжить ще Матвієнко (забуваючи, що за Матвієнком знаходяться ще 8 гравців Шахтаря)...
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0
0
Карбид (Ник)
05.08.2020 в 22:53
Сколько там лямов сегодня заработали? Думаю, больше, чем сурки за весь несчастный группенэтап.
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+2
-6
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:50
Это плачь - поросячье-кротячий хрюк даже победы :) понимаете же, что глорите за уголовника :)))
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+1
-7
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:54
А что там Динамо? Лугано обыграли?
Ответить
+1
-2
Карбид (Ник)
05.08.2020 в 22:55
Суркисы маловато награбили. Даже на ущербное Динамо не хватает. Вот и хотят страну слать пукину.
+1
-2
Oлeкcин (Н.)
05.08.2020 в 22:55
Дебил Рахитыч, а ну скажи что-нибудь по цыгански?
Ответить
+2
-1
v.grischuk (Винница)
05.08.2020 в 22:43
P.S. Напхали повну ж...пу огірків німцям, і все закінчилось, як у їх улюблених фільмах - гучним екстазом!!! Всім добраніч!
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+4
0
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scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:47
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0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 22:37
Шахтер-это уровень,сыграли в свою игру,когда раскручивали комбинации Вольсбург смотрелся как команда 2 лиги,напрягает плохая реализация.Поразил Коноплянка только вышел ,а скорости ноль,а ведь бегал не хуже Тайсона,а сейчас Тайсон как бегал так и бегает,а Коноплянка по физике мрак хорошо хоть техника есть.Матвиенко на фланге понравился,Соломон здорово вышел заряженный .Спасибо Шахтер за футбол и настроение хорошее.
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+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:44
киноплёнка, кажется, пожирнел, не?))
Ответить
+4
-3
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:49
Вольфсбург виглядав як команда другої ліги? Це вже явне перебільшення. Рахунок був зроблений лише в останні 25 хвилин гри, а до того події могли бути... не зовсім оптимістичними для Шахтаря
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+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:49
+
+1
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 23:07
Я сказал ,когда крутили карусель,дуболомы просто стояли и не понимали что происходит.Да и еще были моменты при приеме мяча,при пасах в некуда,при бестолковой беготне.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 23:12
А я сказав, що у попередні три четверті поєдинку рахунок міг бути зовсім іншим, і що?..
0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
05.08.2020 в 22:32
"Шахтер" (Киев, Украина) с победой! НСК Олимпийский переименовать в Шахтер-Арена.
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0
-9
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:37
Не, ну это лишнее, стадио всё-таки национальный, имеют право все играть, а название менять не нужно
Ответить
+11
-1
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:39
Долго речь готовил?
Ответить
+5
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:46
Бомжи , в Киеве же вам не бамбас, уже пару раз на улице видел, как лупят за рыжую тряпку... дождётесь погромов :)
Ответить
+2
-5
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 23:09
Ты че такой агрессивный?
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:46
За Донбасс воевать не будете?
Ответить
0
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:51
Ты из Хайфы воюешь? Под прикрытием цахала лучше, чем под ахметкиными гоблинами? :)
+3
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:31
Админы!!! Забаньте, этого разжигателя из Santa Cruz
Ответить
+10
-3
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:35
Так это их сотрудник, видимо, как миг и бокасса
Ответить
+8
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:43
Маленького И Говнистого забанили
+1
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:45
0
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:44
Да не нужно, без его шизофреничного бреда - будет скучно
Ответить
0
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:48
Без бреда- это если тебя с твоими геями-друзяками подгавкивающими забанить :)
+2
-3
Карбид (Ник)
05.08.2020 в 22:49
Особенно, когда он только слазит с бутылки и начинает тут пукать невпопад.
+2
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:52
Карбид, ты уже давно свои секс предпочтения озвучил :) все в курсе :) ты же не виноват, что твой родной бамбас ахметка чеченцам сдал и они тебя это все делать заставляют :)
+2
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:47
Админы, забаньте этого из Хайфы за гей-пропаганду :)))
Ответить
+3
-3
Карбид (Ник)
05.08.2020 в 22:57
Ринатка. Шмаркни политуры. С радости за Великий Шахтер и с горя, что твое Динамо НИКОГДА таким не станет.
+1
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 23:14
В нормальных странах по барабану хоть геи хоть такие как ты,людям по фиг.
0
-1
Lion Killer (Львів)
05.08.2020 в 22:31
Шахтар - красава, молодці. І є впевненість, що дуже добре підготуються до Базеля. Каштру викликає повагу.
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+9
-1
Gafan777 (Каменка)
05.08.2020 в 22:30
Ну шо ненавистники Шахтера, как там пердаки? А как вам игра? Может кто-нибудь из вас даст объективную и адекватную и конечно же похвальную оценку своему врагу или только грязь лить умеете?
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+10
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:27
Украденные пол бюджета Украины на команду из сданного врагам региона владельцем клуба... обыграли середняка немецкого чемпионата, а рабы, которых грабят , радуются :) диагноз однако
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+2
-20
v.grischuk (Винница)
05.08.2020 в 22:31
Здорово тебя пограбили, все с головы вынесли))))
Ответить
+11
-1
ProstoFAN (Донецк)
05.08.2020 в 22:32
Вместо того, чтобы тут разоблачать, обратись в прокуратуру. Сделай реальный поступок, а не тут перди в лужу.
Ответить
+9
-1
Gafan777 (Каменка)
05.08.2020 в 22:32
Та иди ты на х*й философ холодный. Успокойся. Впереди еще ночь, спать надо, а ты пердак на нервы рвешь
Ответить
+6
-2
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:33
Эх, бандитка, ну не твой сегодня день, чего тебе тихо дома не сидится?)
Ответить
+6
-1
aleks68
05.08.2020 в 22:38
сходи к вове зеленскому он поможет,валидолу даст.сам то последний ..... без соли доедаешь гнида.
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+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.08.2020 в 22:41
Ринатбандич Как в анекдоте вышел на арену. Ринатобанд Бью мимо ворот все кричат Пи** а я кланяюсь.Это его звездный час)
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+1
-4
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:49
Какие у крысчанина-сепара познания про п..сов :)))
+3
-2
ProstoFAN (Донецк)
05.08.2020 в 22:23
Не ожидал такого качества игры, учитывая спад внутреннего чемпионата. Всех с победой. Но долго почивать на лаврах не стоит, самое тяжелое впереди.
Ответить
+6
-1
Карбид (Ник)
05.08.2020 в 22:23
Это какой, 5-й выход в 1/4 ЕК в истории? А в полуфиналах были только дважды. Пора улучшить. Игра хороша.
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+6
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:27
Дважды с учётом 2009 года?
Ответить
+1
-1
AndrjuhALu (Донецк)
05.08.2020 в 22:34
Да, с учетом 09.
0
-1
kanoist (мариуполь)
05.08.2020 в 22:23
С победой всю Украину и болелов Шахтера! Теперь по игре...хочолава сбивает темп бега нападающему,тот пробегает 3 шага и смешно валится с ног...судья смотрит раз 50 этот момент и назначает штрафной- жёлтая за симуляцию)))))
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+8
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:25
Тебе премия на лекарства от идиотизма :)
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+2
-14
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:32
Не перегибай, нарушение было, но КК под вопросом.
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+4
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 22:43
Нарушение было,красной нет,Кривцов ворота закрывал.
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+2
0
Divine (Чернигов)
05.08.2020 в 22:22
красавчики! скрасили вечер в пабе!
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+7
0
v.grischuk (Винница)
05.08.2020 в 22:21
Круто смотреть такой футбол, при том что это наша команда!!! Бомба! Каштру хорош! Соломон мне очень нравится, не по годам мыслит!!!
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+10
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:27
мойша - молодец! кстати, если бы играли ответную игру весной, он бы не играл из-за травмы
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+6
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:29
Мойша-это не Манор)))
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:36
соломойша - так понятнее?))
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 23:18
З приводу "не по годам мыслит" великий жирний лайк!!!
Ответить
0
0
Григорий Листопадов
05.08.2020 в 22:21
Лучше не придумаешь!
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+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
05.08.2020 в 22:20
...жаль, Исмаили не хватает, Матвиенко не то уже...
Ответить
+1
-6
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 22:38
Тот еще как тот,а Исмаили жаль.
Ответить
+2
0
Геродот (Винница)
05.08.2020 в 22:18
Молодцы. Прекрасная победа. Хотя конечно, реализуй Шахтер свои моменты в первом тайме, не было бы такой валидольной концовки. Но все же защита Шахтера, особенно центральные защитники, как была, так и остается слабым местом команды. Кривцов и Хочолава много опасных штрафных привозили к своим воротам. Хотя удаление Хочолавы, мне кажется, было не совсем чистым. Наверное чувствуя это - судья удалил и Брукса. И все же главное хоть и тяжелая, но победа. Даст бог, и с Базелем пободаются. Да, и почему-то не слышно на ветке "наших болел" за Вольсбург, предрекавших им победу.
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+7
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:20
Ну Брукса то по делу, 2 жёлтая, причём конкретная
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+5
-1
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:54
Згоден, суддя справедливо дав другу жовту, але виглядало як компенсація за червону Хочолаві
0
0
AndrjuhALu (Донецк)
05.08.2020 в 22:15
Соломон, Додо, и не игравший сегодня Тете - будущее Шахтера. Игроки реально на уровне. Пару сезонов прогресса и можно будет продавать за сопоставимые суммы с Тейшейрой, Мхитаряном и т.д.
Ответить
+8
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:25
а тамагочи маркос антонио?
Ответить
+3
-3
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:30
Именно в этой игре не блеснул
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:37
просто блесна выпала, когда шнуровал бутсы)))
0
-2
vladislav (Харьков)
05.08.2020 в 22:14
Шахтёр красавцы. С победой !
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+7
-1
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Сергей.Л (Мариуполь)
05.08.2020 в 22:14
Ну нафига так обидели "немцев"7 Хватило бы и 1:0...)))Меркель сколько раз обеспокоенность выражала? Могли бы и не обижать немцев то...)))
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+6
-6
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:17
Та их п..дить надо!!!
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+5
-4
v.grischuk (Винница)
05.08.2020 в 22:25
Отшлепали по полной, как хороший экстаз в конце этой любви)))
Ответить
+2
0
Joyce (Donetsk)
05.08.2020 в 22:13
Всех болел ШД, с победой! Спасибо всем за то, что измотали и добили-таки в конце соперника. Особое спасибо не только Пятову, Соломону, Додо, ветеранам, но и Коноплянке с Матвиенко (один прокол на фланге не считается:). Хочолава - проблема, но ожидал худшего. Главное, умение дожимать соперника на последних минутах входит в полезную и приятную привычку. Браво!
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+13
-4
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okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:20
Якби Хочолава не сфолив, з майже стовідсотковою ймовірністю міг бути гол, і в такому випадку гра могла б відбутися за іншим сценарієм. Тому... він правильно зіграв
Ответить
+2
-2
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:29
Да вроде немец мяч в сторону пробрасывал, так что про 100 процентов - перебор.
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:44
Я ж сказав "майже", але йшов за м’ячем дуже тісно, тому фол був виправданий. Вердикт: Якщо Хочолава був видалений і завдяки цьому Шахтар не отримав м’яч у свої ворота, при цьому команда виграла з великим рахунком, це означає, що він зробив правильний вибір
0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 22:47
Насчет гола сомнительно,ушел влево и Кривцов закрыл ворота кроме того.
0
0
MaksDnepr (Днепр)
05.08.2020 в 22:13
Подскажите, где глянуть официальную статистику 1 тайма? А то сайт УЕФА даёт только общую
Ответить
+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:12
Почему дончане ? Они бомжи - без определённого места жительства :)
Ответить
+3
-23
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:15
Не спровоцируеш, петушара
Ответить
+13
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:28
Ты зачем опять своему папке пишешь в комментах под моим простом? ;)))
0
-8
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:41
А чё ты своему папе пишеш, что он бомж?
+2
0
Володимирович (Кременчуг)
05.08.2020 в 22:16
Ооооо! Вилізло мурло!!!
Ответить
+12
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:16
Ты уже от вратаря Вольфсбурга вернулся? Кто был сверху?
Ответить
+8
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:32
Хайфский, я понимаю что в Израиле к тебе с нетрадиционной ориентацией ок относятся, но все же не все как ты :)))
0
-5
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
05.08.2020 в 22:17
Ринатбандитыч Дебил, здесь речь о футболе, а не твоих родителях бомжах. Соси придурок.
Ответить
+12
-4
Карбид (Ник)
05.08.2020 в 22:21
Отдельное удовольствие смотреть как черти динамовских типа этого персонажа пресмыкаются.
+6
-4
Володимирович (Кременчуг)
05.08.2020 в 22:23
А взагалі то зря ви так на людину....це ж майже Юлій Цезар....бере, дає, ще й коментар якось пише!!!
+6
-3
ProstoFAN (Донецк)
05.08.2020 в 22:20
Прими мои искренние соболезнования, ваши сегодня были брутально пенетрированы. Ну и ты вместе с ними.
Ответить
+6
-2
aleks68
05.08.2020 в 22:23
гавкай домашняя собачонка пока будка не сгорела.помой свой вонючий рот.
Ответить
+4
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:31
Нет, ну все-таки, почему шахтёр донецк? Бомжи же:) полностью соответствуют характеристике :)
Ответить
0
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:39
В Израиле ко всем нормально относятся, даже к таким как ты!!! Но ты приезжай, я тебе найду применение
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
05.08.2020 в 22:12
Без валидола никак! Ответная игра снова подтвердила, что волки не соперники Шахтеру, но с какими потугами! Должны были все решать еще в первом тайме- и игра давалась, и моменты былм, но- реализация никакая, особенно у Мораеса! Отдельная тема центрбеки- и предупреждение Кривцова, и удаление Хочолавы- после абсолютно не обязательных нарушений! А после удаления второго екнуло сердце не только у Кошты! Одним словом- инфартники. Если, скорее всего, Базель- то должны проходить (если Айнтрахтом- под большим вопросом), а дальше, похоже МЮ и с такой реализацией - без шансов! Но время еще есть, и финал возможен (что ни говори, но команда играет и смотрится!)
Ответить
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.08.2020 в 22:13
МЮ в другой половине сетки
Ответить
+2
0
Comment06 (Украина)
05.08.2020 в 22:14
Каштру
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
05.08.2020 в 22:14
Каштру
Ответить
0
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
05.08.2020 в 22:14
Волки №7 в Германии, Айнтрахт №9. Айнтрахт дома получает 3 Базеля. Базель проходим, Айнтрахт под вопросом. Л-логика
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:26
Просто свежи воспоминания.
0
0
Comment06 (Украина)
05.08.2020 в 22:19
Каштру, конечно
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
05.08.2020 в 22:12
...в принципе то Шахтеру булки рано расслаблять - Кёльн покажет собранность и боеспособность...
Ответить
0
-5
oleg dynamo (львівська)
05.08.2020 в 22:11
я давно не бачив такої слабої гри від німецької команди,якісь ігроки великі дебелі майже без рисунку гри,так що все закономірно
Ответить
+2
-6
v.grischuk (Винница)
05.08.2020 в 22:17
Просто на фоне сильного соперника!
Ответить
+2
-1
Володимирович (Кременчуг)
05.08.2020 в 22:18
Звичайно німці дуже дуже слабкі, рівень Дніпра 1 , приблизно....іншого коментара від тебе і не чекали!!!
Ответить
+4
-1
AndrjuhALu (Донецк)
05.08.2020 в 22:19
Может не привыкли так после паузы играть, а нам это не в новинку. А мы уже энный раз в сезоне делаем результат под финал матча.
Ответить
+3
0
Technical
05.08.2020 в 22:10
ВАР дуже важливу роль зіграв. Бо забили би вовки те нечисте пенальті, - 0:1, нерви і все можливо.
Ответить
+6
0
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:18
Согласен, но и красная Хочславы 50 на 50
Ответить
+3
0
vladislav (Харьков)
05.08.2020 в 22:09
Шахтёр просто красавцы ! С победой !
Ответить
+7
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
05.08.2020 в 22:09
...скажу так... УФ!!! Мне совсем не понравилось ляпы Пятова на угловой и первые минуты сонливости. В принципе то все решилось, когда играли в меньшинстве (хорошо, что не пенальти - принесли бы себе проблемы), сразу выявилось мастерство Шахтера - свобода на поле появилась, возможность для маневра. Додо красавец, Коноплянка четко исполнил для его класса ассис, ну и потом Шахтер при счете разошелся. Моменты - это не счет на табло, реализация..., в первом она как то смазана была. Ну а немцы просто во втором при меньшинстве уже были при счете сломлены..., - все стало понятно...
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+4
-5
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:16
Наскільки пам’ятаю, рахунок був відкритий при рівних складах
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+4
0
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Romerik (YNWA)
05.08.2020 в 22:08
молодцы. Даже про 0 0, когда пороли моменты один за одним, было такое чувство, что для волков ничего не светит, и даже при удалении ничего не дрогнуло. По персоналиям, то казанова (тот понял, кто смотрел ОДВД) еще раз доказал что он не игрок уровня Шахтера...По Матвиенку, то нечего сверхестественного он не показал сегодня, но прям видно что ЛЗ это его родное. Если его продавать за 15+, то только в качестве ЛЗ, где он реально крепкий выше среднего уровня европейский игрок. По остальным молодым, то все прогрессируют, каши не портят, и даже продавец арбузов (отсылка опять к ОДВД) не наломал дров. Ждем базель, а некоторые киевские уникумы в комментариях курят бамбук и готовятся к суперкубку. Собаки лают караван идет...
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+4
0
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okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:14
Не знаю, що таке ОДВД, але за все інше плюсую. Враховуючи, що проти Матвієнка сьогодні був дуже габаритний гравець, він виглядав досить непогано, та ще й на напад грав досить ефективно
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+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2020 в 22:21
ОДВД, то канал на ютуб (от души в душу), где последним гостем был Кривцов, и ему сказали распределить по профессии футболистов, и он сказал что для хочолавы подходит казанова, а для коваленко продавец арбузов...
0
0
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:23
Схоже на жовту ютуб-пресу
0
0
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:15
Я конечно дико извиняюсь, про ОДВД не слышал, вы имели в виду Хочолаву?))
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:18
одвд - от души в душу?
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2020 в 22:25
0
0
Algrab (Костопiль)
05.08.2020 в 22:08
Приємно..Молодці!!!
Ответить
+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2020 в 22:07
Молодцы. С Победой. Техничный и изобретательный Шахтер переиграл дубовый Вольфсбург. Не задавил, не перебегал, а именно переиграл. И в тактике, и в эпизодах. Соломону отдельное спасибо.
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+12
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2020 в 22:13
Спасибо за «дубовый». Я новое слово выучил. Даже не ожидал, что немцы настолько дубово играть будут.))
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+4
-1
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okolegko (Київ)
05.08.2020 в 22:36
Німці бувають різні... Навіть такі. Але шанси переграти Шахтар були досить непогані, якщо враховувати перебіг гри
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:53
немочки бывают разные: чёрные, белые, красные )))
0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
05.08.2020 в 22:07
Где ипанутые Рахит Дебилыч, Бокаса и остальная питушня? Где?
Ответить
+11
-4
Oлeкcин (Н.)
05.08.2020 в 22:09
Где-где, за полярным кругом кукарекают :)
Ответить
+6
0
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:09
Да нечего им сказать сейчас, ибо заклюют за тупые высеры. Максимум, через пол часика отдуплятся и попытаются спровоцировать на срач. Проверено
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:13
я тоже ожидаю появления этих гребней на ветке чуток позже))
+2
-1
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
05.08.2020 в 22:06
Красавцы, долго запрягали, думал ничья будет. Счёт можно сказать по игре. Я конечно не мастер судейства но красная Хочолаве мне показалась лишней - жёлтая да, согласен, но не удаление. Всех с победой!!! Шахтёр чемпион!!!
Ответить
+10
-2
SERG DIAGER (Сумы)
05.08.2020 в 22:05
Вітання від бобра. Молодці, заслужили . Удачі в наступних іграх!
Ответить
+11
0
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:06
Спасибо, и вам в следующих еврокубках
Ответить
+10
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:10
Дякуємо. Тода раба
Ответить
+1
-2
zetzet1040 (Ужгород)
05.08.2020 в 22:04
Красота. З перемогою Шахта!
Ответить
+11
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
05.08.2020 в 22:04
Молодцы!
Ответить
+11
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2020 в 22:03
С победой болельщиков Кротов. Удивительно, что выступая в УПЛ ещё умудряются в такой форме находиться. Там счёт должен был быть ещё больше. PS. Привет некоторым дебилам, якобы болельщикам Динамо.
Ответить
+18
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:19
PS. Привет некоторым дебилам, якобы болельщикам Динамо. (с) - они и нос сюда не показывают)))
Ответить
+5
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2020 в 22:28
Зато в анонсе словоблудием занимаются наперегонки. Чем больше дерьма, тем «умнее». Меня, болельщика Динамо, это угнетает..
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2020 в 22:36
УПЛ в этом году не такой слабый. как ты думаешь.
Ответить
0
0
trey222
05.08.2020 в 22:03
админы где мои коменты
Ответить
0
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:08
f5 клацай
Ответить
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2020 в 22:32
TIRAN (Донецк (Украина!)) f5 ?? A шахматы здесь причём?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:39
ты шахматами играешь как домино?))) уууйяк по доске!))))
0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
05.08.2020 в 22:08
В пи@@@
Ответить
+3
-2
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:10
Ниже
Ответить
+2
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
05.08.2020 в 22:03
Тест
Ответить
0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2020 в 22:35
И как? )))
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:40
сколько полосок?
Ответить
+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
05.08.2020 в 22:03
Главная проблема Шахтёра реализация продолжает иметь место.При объявлении состава наличие Хочалавы вызывало тревогу.Этот конкретный случай удаления не очень характерен но он по уровню игры не игрок Шахтёра.Команду с заслуженной победой !
Ответить
+12
-1
Vova Andrienko
05.08.2020 в 22:03
Браво Шахтер! Браво Каштру! Так держать! хорошо что в конце прорвало! Ждем выхода в полуфинал!!!
Ответить
+15
0
trey222
05.08.2020 в 22:01
Шахтёр с победой.
Ответить
+16
0
trey222
05.08.2020 в 21:59
Шахтёр с победой.
Ответить
+15
0
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2020 в 21:59
Дуже гарно. Каштру вміє посилювати гру в другому таймі. Скільки вже було ігор, врятованих наприкінці гри завдяки вдалим замінам... Навіть Додо, якого хаяв коментатор, зробив свою справу. Вітаю всіх шанувальників українського футболу і Шахтаря з перемогою!!!
Ответить
+18
0
trey222
05.08.2020 в 21:59
Шахтёр с победой.Всё-таки у Шахтёра сильная замена.Ещё и Тете не вышел.Кстати Копенгаген тоже прошёл,а он как известно был в одной группе с ДК,плюс выбил конкурента по рейтингу.
Ответить
+14
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
05.08.2020 в 21:58
Додо уйдет в Баварию миллионов за 40. И будут они там вместе с Альфонсо Девисом унижать всё живое на флангах)))
Ответить
+10
-2
oda1979 (Запорожье)
05.08.2020 в 21:59
При живых Гнабри и Мюллере?? Это вряд ли
Ответить
0
-4
avatar
vasa pupkis (Киев)
05.08.2020 в 22:03
Гнабри правый вингер, Мюллер играет поднападающего. При чем тут правый фланг защиты?
+4
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2020 в 22:05
Мюллер играет и справа. слева Гнабри и Коман.
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2020 в 22:32
vasa pupkis (Киев), наверное, при том, что Мюллер и Гнабри будут тормозить фланги))))))
0
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2020 в 21:56
Вольфсбург команда тупых высоких бегунов. Итог игры закономерен
Ответить
+9
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 21:59
фк волынь
Ответить
+5
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
05.08.2020 в 22:05
Это лучшие из тупых высоких немецких бегунов
Ответить
+5
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2020 в 22:12
Есть лучше.
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
05.08.2020 в 22:39
Те, кто лучше - уже не так тупы)
+1
0
Oлeкcин (Н.)
05.08.2020 в 21:56
Цыганчата в трауре :)
Ответить
+11
-4
beaver_penetrator (Meiringen)
05.08.2020 в 21:56
От Марлоса ждал большего! Матвиенко и Антонио были хороши. Саломон сделал концовку. За счёт судье спасибо (+6 минут). Из негативного, местами пытались играть прямолинейно и в "борьбу", спасла сонливость соперника.
Ответить
+7
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 21:57
Что ты от Марлоса ждал большего? Он лучший игрок первого тайма
Ответить
+4
-2
beaver_penetrator (Meiringen)
05.08.2020 в 22:00
Его удар в сторону штанги и остановка (а мог доиграть эпизод до конца). Потери мяча. Он не шибко в тонусе играл.
+4
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:05
Ты видел сколько моментов он создал? Как обводил, просто лучший
+2
-1
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 22:07
Ну мне показалось, что немного передерживал мяч.
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.08.2020 в 21:55
Нормально!!!Только непонятные замены Коваленко на Маркоса и Тайсона на Коноплянку при счете 0 0
Ответить
+4
-7
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 21:57
Они устали, А Конопа ассист отдал
Ответить
+6
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
05.08.2020 в 21:59
И очень толково все сделал в эпизоде со вторым голом. Умеет все-таки лентяй
+8
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.08.2020 в 22:04
Устали в запасе Тете и Соломон.Почему не Тете?
+1
-4
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2020 в 22:34
Коноплянка вроде как ассист сделал. Значит, тренер оказался прав.
Ответить
0
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 21:55
Всё равно валидол!!! Но Додо-Соломон-Додо-Мораес-это было красиво!!! Да и ваще- Соломон показал немцам... И понравилось-Хочолава и Брукс за одним столиком футбол досматривают)))
Ответить
+16
-3
avatar
simargl (Чернигов)
05.08.2020 в 21:59
Как в хоккее ... на скамейке штрафников ))) ... дружно
Ответить
+9
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 22:07
Им бы ещё по пиву
+6
-1
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
05.08.2020 в 22:09
Ага, с этого кадра надо мем сделать
Ответить
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 21:55
Да, детка - мы это сделали! Всех неравнодушных с проходом в 1/4!!
Ответить
+19
0
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
05.08.2020 в 22:18
Равнодушными могут быть только дебилы))) С победой, уважаемый !!!!!
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 23:18
"Равнодушными могут быть только дебилы)))" (с) - на примере вагинбараныча это утверждение неверно!)))
0
0
aleks68
05.08.2020 в 21:55
привет бокассе,придурку из харькова и прочим упоротым оракулам.прикройте свои ...... и проглотите языки.болейте за вольфсбург и не гавкайте.некоторым могу прислать верёвку с мылом.собака лает караван идёт
Ответить
+19
-3
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 21:56
Эти вообще пусть сосут и не отвлекаются
Ответить
+14
-4
avatar
simargl (Чернигов)
05.08.2020 в 22:00
У вРоторя немцев ))))
+6
-4
Володимирович (Кременчуг)
05.08.2020 в 22:06
Вибачте, забули Вагін Баранича (Санта Люсія)
+6
-1
Artemanat (Кривой Рог)
05.08.2020 в 21:54
Молодцы! Турки сошли с дистанции и теперь Шахтёр должен набирать баллы))))
Ответить
+14
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
05.08.2020 в 21:54
Я же писал что кроты их переедут)))
Ответить
+10
0
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 21:59
Спасибо, Кэп!)
Ответить
+6
0
avatar
simargl (Чернигов)
05.08.2020 в 21:54
Прекрасно. Повышаем рейтинг. Турки вылетели. Отлично!!! Но забивать можно было 3 еще в первом тайме и играть спокойно... хорошо всё, что хорошо кончается!!
Ответить
+14
-1
avatar
scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:05
Ну не можем мы без валидола)
Ответить
+5
-1
редхуликэт (Шепетовка)
05.08.2020 в 21:53
браво!
Ответить
+8
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.08.2020 в 21:53
Шахтер хорош, но слишком "карнавальный", более организованная команда будет не по силам. ЦЗ надёжного не хватает.
Ответить
+10
-1
редхуликэт (Шепетовка)
05.08.2020 в 21:53
Ответить
+4
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
05.08.2020 в 21:53
Молодцы, солидно сыграли, в конце уже откровенно издевались над нашими немецкими братьями
Ответить
+14
0
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Сергей.Л (Мариуполь)
05.08.2020 в 22:22
Вот и я говорю, что зачем над немцами было издеваться - ну 1:0 и хватит)))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:29
гол = бонус. если есть возможность, то why бы и not?))
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 21:52
с победой! а где фанаты немецкого ВРОТаря с гейской лентой, которые так болели за фрицев перед матчем?)))
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+15
-5
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armik (Киев)
05.08.2020 в 21:53
Побежали отпаивать срулей валидолом.
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+8
-3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2020 в 21:57
Та не, подмываться пошли
+7
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 21:58
думаешь, они такие чистоплотные?)))
+3
-5
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.08.2020 в 23:01
Странное дело в Австралии геи никого не волнуют как и в Тель Авиве и уровень жизни высокий.Зато в Донецке свою команду выгнали с дома(это же какими д.....ми надо быть),а все геи жить мешают.
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0
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 21:52
Просто уничтожили! Браво Шахтёр! Браво Мораес! Браво Каштру!
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+14
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 21:54
мораес запорол три хороших момента - могли бы сделать игру ещё раньше и давать феерить марлосу и тайсону с патриком, а то они частенько передерживали мяч и теряли его. после потери патрика пришла кк хочолаве (чуть не пеналь)
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+5
-3
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Serega1111 (Киев)
05.08.2020 в 21:52
Чудненько!
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+9
0
Onside (Чернігів)
05.08.2020 в 21:52
Кроти з'їли вовків. Для 2020 це навіть символічно)))
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+9
-1
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okolegko (Київ)
05.08.2020 в 21:54
Вовки ж не знали, що їх будуть їсти з-під землі
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+13
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:58
дрожь земли!))
0
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 21:52
Я что-то не слышу петушков, которые говорили, что Шахтёр вылетит от волков. Ау! Где вы?
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+21
-2
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 21:53
Грешно смеяться над больными людьми.
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+19
-1
schabay (Краснодон)
05.08.2020 в 21:53
бокасса руки сьел...
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+12
-2
редхуликэт (Шепетовка)
05.08.2020 в 21:55
не съел ,а стер)
+11
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 21:57
не стер, а стерХ)))
+5
-2
редхуликэт (Шепетовка)
05.08.2020 в 21:55
скоро вылезут, ручонки только из трусишек вынут ,салфетками вытрут чтоб клаву не пачкать и будут клацать во злобе))))
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+13
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
05.08.2020 в 21:59
Они пьют горькую)))
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+5
-2
Володимирович (Кременчуг)
05.08.2020 в 22:14
А що тосол гіркий???
+3
0
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Сергей.Л (Мариуполь)
05.08.2020 в 22:24
Эти петушки - они же бараны... ищут новые ворота)))
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 22:27
новых ВРОТарей)))
0
0
аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 21:51
Начало было немного валидольное, но потом все стало на свои места. Вольсбург для Шахтера слабоват. В первом тайме понравился Матвиенко. Горняков с заслуженной победой, но реализация - наше все. Ждем с нетерпением встречу с Базелем или все-таки реванш с Айнтрахтом?
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+13
-2


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