Базель - Айнтрахт 1:0. С мыслями о Шахтере

В “Айнтрахте” не обещали невозможного. Отыграть домашние 0:3 практически невозможно и команда Ади Хюттера прежде всего хотела сохранить лицо в ответном матче. Играли третья команда чемпионата Швейцарии против девятой Германии. Вывеска не впечатляла, но матч получился очень хорошим, несмотря на скромный счет. Команды много атаковали и на двоих нанесли 39 ударов (20 “Базель”, 19 “Айнтрахт”). Техника и исполнение иногда подводили, но желание и мотивация сохранялись у обеих команд вплоть до последних минут.

Первый тайм “Базель” и “Айнтрахт” провели осторожно. Франкфурт больше владел мячом, но игроки линии атаки были плотно закрыты игроками швейцарской команды. “Базель” очень удачно проводил контратаки – великолепную игру провел кипер “Айнтрахта” Кевин Трапп, который спас свою команду не от одного гола. Обе команды делали упор на стандарты.

В перерыве тренер “Айнтрахта” Ади Хюттер провел двойную замену и у гостей стали получаться продуманные атаки. Но отправить мяч в ворота все равно было некому. Пасиенсия промахивался мимо мяча, остальные пробивали просто мимо.

“Базель” играл не менее остро и именно швейцарцы смогли забить единственный гол в матче. В самом конце игры капитан “Базеля” Фабиан Фрай сыграл в стеночку с Видмером, обыграл несколько игроков “Айнтрахта” и установил окончательный итог противостояния – 4:0 по сумме двух в пользу “Базеля”.

Впереди – “Шахтер”. Четвертьфинал в Гельзенкирхене состоится 11 августа.

Лига Европы, 1/8 финала. Базель, “Санкт-Якоб Парк”

“Базель” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:0 (первый матч 3:0)

Гол: Фрай 88

“Базель”: Омлин – Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер – Джака (Маршан 87), Фрай – Пулулу (ван дер Верфф 66), Кампо, Штокер (ван Вольфсвинкель 66) – Кабрал (Адеми 80)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика (Хасебе 46), Хинтереггер, Абрахам – Костич, Роде (Чендлер 67), Кор, да Коста (Ильзанкер 67) – Камада – Дост, Силва (Пасиенсия 46)

Предупреждения: Джюмерт 25 – Чендлер 80