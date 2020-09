Рекорд по результативности. Бачка-Топола – Стяуа 6:6 (пен. 4:5). Обзор матча ЛЕ и видео голов

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сербская "Бачка-Топола" проиграла румынскому "Стяуа". По информации Gracenote Live, в отборочной игре Лиги Европы между сербами и румынами было установлено невероятное статистическое достижение по результативности.

Это первый матч в истории еврокубковых соревнований (всего было сыграно больше 24 тысяч встреч), не считая Кубка Интертото, в котором в ворота каждого из коллективов было забито не менее пяти голов (и это без учета серии пенальти).

