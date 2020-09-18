  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы: Колос и Риеку рассудят португальцы, Десну и Вольфсбург - бельгийцы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы: Колос и Риеку рассудят португальцы, Десну и Вольфсбург - бельгийцы

Лига Европы
(1 голосов)

Судейские назначения на матчи украинских клубов

Лига Европы: Колос и Риеку рассудят португальцы, Десну и Вольфсбург - бельгийцы
Новина українською

"Десна" и "Колос" узнали составы судейских бригад, которые обслужат матчи украинских команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Так, поединок "Риека" - "Колос" обслужит португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем, которому на линиях будут помогать Бруну Алвеш и Педру Алмейда.

Матч "Десны" и "Вольфсбурга" рассудит бельгиец Лорен Виссер. Его ассистентами станут Тибо Нийсен и Риен Ванизере.

Добавим, что матчи обоих украинских клубов состоятся 24 сентября. Оба украинских клуба сыграют на выезде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Риека Колос (Ковалевка) Вольфсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...