Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Европы: Колос и Риеку рассудят португальцы, Десну и Вольфсбург - бельгийцы
Судейские назначения на матчи украинских клубов
"Десна" и "Колос" узнали составы судейских бригад, которые обслужат матчи украинских команд в третьем раунде квалификации
Так, поединок "Риека" - "Колос" обслужит португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем, которому на линиях будут помогать Бруну Алвеш и Педру Алмейда.
Матч "Десны" и "Вольфсбурга" рассудит бельгиец Лорен Виссер. Его ассистентами станут Тибо Нийсен и Риен Ванизере.
Добавим, что матчи обоих украинских клубов состоятся 24 сентября. Оба украинских клуба сыграют на выезде.