Лига Европы: Колос и Риеку рассудят португальцы, Десну и Вольфсбург - бельгийцы

"Десна" и "Колос" узнали составы судейских бригад, которые обслужат матчи украинских команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы .

Так, поединок "Риека" - "Колос" обслужит португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем, которому на линиях будут помогать Бруну Алвеш и Педру Алмейда.

Матч "Десны" и "Вольфсбурга" рассудит бельгиец Лорен Виссер. Его ассистентами станут Тибо Нийсен и Риен Ванизере.

Добавим, что матчи обоих украинских клубов состоятся 24 сентября. Оба украинских клуба сыграют на выезде.