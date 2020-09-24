Лига Европы. Поляк выбивает поляков, фарерский стыд Динамо из Тбилиси

UA-Футбол продолжает лигоевропейський марафон результатам матчей, которые закончились в районе 23:00. В этом блоке проход датчан, турок, испанцев, фарерцами и боснийцев.

Лига Европы. Квалификация. Третий раунд

"Копенгаген" - "Пяст" 3:0

Голы: Вильчек 14 Винд 58, Биель 90 + 6

Именно с победителем этой пары в раунде плей-офф сыграет победитель пары "Риека" - "Колос". В матче был свой главный герой - 32-летний поляк Камиль Вильчек. Дело в том, что в своей карьере он дважды играл за "Пяст" - в сумме вышло более 100 матчей и почти четыре десятка голов. И именно Вильчек гарантировал "Копенгагену" победу над польским клубом. Сначала он реализовал выход один на один с голкипером после размашистой атаки, потом сам прорвался по флангу и ассистировал Винду. А напоследок еще и испанец Биель завершил голом контратаку.

"Галатасарай" - "Хайдук" 2:0

Голы: Беланда 77, Бабель 86

Достаточно парадоксальным получился матч в Стамбуле - в первом тайме минимум опасных моментов и ударов в общем, и феерия после перерыва. Правда, феерию основном обеспечили хозяева. Ключевым элементом в победе "Галатасарая" стал выход бывшего хавбека "Динамо" Беланда. Именно марокканец после паса слева и мощного удара метров с 12-ти вывел турецкую команду. А потом Бабель поставил точку, переправив мяч в пустые ворота с метра.

"Гранада" - "Локомотив" Тбилиси 2:0

Голы: Мачиз 48, Молина 90 + 1

Грузинская команда создала одну из крупнейших сенсаций во втором раунде, обыграв московское "Динамо". Но с представителем Ла Лиги железнодорожников хватило лишь на один тайм. В начале второго Мачиз эффектно забил в девятку с дальней дистанции. Шансов отыграться у "Локомотив" особенно после удаления на 59-й минуте уже не было. "Гранада" к тому же закрепила преимущество - Молина добил мяч в сетку после очередного сейва голкипера. К слову, испанцы нанесли 26 ударов по воротам, грузины - ни одного.

"Клаксвик" - "Динамо" Тбилиси 6:1

Голы: Павлович 22 Йоханессен 58, 85, Клеттскард 60, 70, 73 - Пернамбуко 71

Но "Локомотив" на фоне своих соотечественников выступил еще ого-го! А вот чемпион Грузии сыграл максимально бездарно в поединке с чемпионом Фарерских островов. Героем стал Палл Клеттскард, оформивший хет-трик за 13 минут! К слову, гол престижа в составе "Динамо" провел экс-игрок "Львова" бразилец Пернамбуко.

"Сараево" - "Будучность" 2:1

Голы: Татар 4, Фанни 67 - Мораитис 44