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Гамарджоба, Генацвале! Клаксвик – Динамо (Тбилиси) 6:1. Обзор матча и видео голов
Позор грузин
"Динамо" из Тбилиси встречалось с командой с Фарерских островов – "Клаксвик" нанес грузинскому коллективу очень унизительное поражение. Обладатели Кубка обладателей кубков сезона-1980/1981 уступили в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 6:1.
Смотрите видеообзор матча третьего раунда квалификации ЛЕ "Клаксвик" – "Динамо (Тбилиси)".
Торсхавн. "Торсволлур".
"Клаксвик" – "Динамо (Тбилиси)" 6:1
Голы: Павлович (22), Патрик Йоханнесен (58), Клеттскард (60, 69, 73), Джон Йоханнесен (86) – Пернамбуко (71)