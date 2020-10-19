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Заря ждет разрешения от Минздрава на проведение матчей ЛЕ со зрителями

Лига Европы
(1 голосов)

Луганчане отправили запрос и ждут ответа

Заря ждет разрешения от Минздрава на проведение матчей ЛЕ со зрителями
Новина українською

Луганская "Заря" пока что не знает, сможет ли клуб проводить домашние матчи Лиги Европы со зрителями.

Луганчане отправили запрос в Министерство здравоохранения и сейчас ждут ответа. О решении Минздрава клуб обещает оперативно уведомить.

Напомним, что домашние матчи ЛЧ "Шахтера" и "Динамо" в Киеве на данный момент разрешено проводить со зрителями. (30% от общей вместимости стадиона).

"Заря" в своей группе Лиги Европы сыграет с "Лестером", "Брагой" и АЕКом. Домашние матчи луганчане будут играть в Запорожье на "Славутич Арене".

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
19.10.2020 в 23:02
Хоть бы 2 тысячи зрителей поддержали Зорьку в Запорожье.
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