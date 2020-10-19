Заря ждет разрешения от Минздрава на проведение матчей ЛЕ со зрителями

Луганская " Заря " пока что не знает, сможет ли клуб проводить домашние матчи Лиги Европы со зрителями.

Луганчане отправили запрос в Министерство здравоохранения и сейчас ждут ответа. О решении Минздрава клуб обещает оперативно уведомить.

Напомним, что домашние матчи ЛЧ "Шахтера" и "Динамо" в Киеве на данный момент разрешено проводить со зрителями. (30% от общей вместимости стадиона).

"Заря" в своей группе Лиги Европы сыграет с "Лестером", "Брагой" и АЕКом. Домашние матчи луганчане будут играть в Запорожье на "Славутич Арене".