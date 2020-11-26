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ЛЕ. АЗ - Реал Сосьедад 0:0. Ничья в пользу Наполи

Лига Европы
(1 голосов)

Скучный счет, но веселая игра

ЛЕ. АЗ - Реал Сосьедад 0:0. Ничья в пользу Наполи
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" отлично выступает в Примере, да и в Лиге Европы все идет неплохо. Шесть очков после трех туров – вполне рабочий результат, но и конкуренты набрали столько же. Учитывая то, что "Наполи" в память о Диего Марадоне параллельно побеждал "Риеку", неудачник отчетного поединка усложнял себе жизни. Ни АЗ, ни "Реал Сосьедад" этого не хотели.

ЛЕ. АЗ - Реал Сосьедад 0:0. Ничья в пользу Наполи - изображение 1

Испанцы дома победили со счетом 1:0, хотя по игре заслуживали большего. Сегодня же был равный футбол – особенно в первом тайме. АЗ даже был немножечко ближе к успеху. Все же удары Копмейнерса и Мидтшё попадали в створ, а футболисты "Ла Реала" били только мимо рамки. Хотя шанс Янузая по уровню угрозы можно называть голевым, в отличие от ударов Оярсабаля, Порту и Исака.

Первую половину второго тайма лучше провел АЗ. Уже хотя бы по совокупности моментов нидерландцы заслужили взятия ворот. Но ни Стенгс, ни Карлссон, ни Гудмундссон не сумели положить результативную точку. Время от времени огрызался и "Реал Сосьедад", но в целом испанцы играли значительно слабее, чем против этого же соперника в первом матче. Несмотря на усиление атаки заменами по ходу игры, Иманоль, наверное, был не против ничьей.

ЛЕ. АЗ - Реал Сосьедад 0:0. Ничья в пользу Наполи - изображение 2

В итоге "сухую" мировую и разыграли, хотя команды нельзя обвинить в отсутствии желания и азарта. Гости в конце матча создали две выгодные возможности – удары Роберто Лопеса со штрафного и Ле Нормана после подачи углового. А у АЗ едва не забил Абукхал, но с близкой запустил мяч над воротами.

0:0 – результат в пользу "Наполи". Неаполитанцам удалось немного оторваться (на два очка), а "Реал Сосьедад" и АЗ продолжают идти бок о бок. Борьба продолжается.

ЛЕ. АЗ - Реал Сосьедад 0:0. Ничья в пользу Наполи - изображение 3

Лига Европы. Группа F. 4-й тур
26.11.2020. Алкмар. AFAS Stadion
Арбитр в поле - Александр Ставрев (Северная Македония)

АЗ - "Реал Сосьедад" 0:0

АЗ: Бизот - Свенссон, Хацидиакос, Мартинс Инди, Вейндал - Копмейнерс, Мидтшё - Стенгс, Карлссон (Абукхал 71) - Де Вит, Гудмундссон (Боаду 71)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Начо Монреаль - Субименди, Мерино - Порту (Барренечеа 82), Янузай (Роберто Лопес 73), Оярсабаль (Меркелес 86) - Исак (Виллиан Жозе 74)

Предупреждения: Мидтшё 26 Свенссон 42, Мартинс Инди 76, Хацидиакос 79, Боаду 90+3 - Оярсабаль 75

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Наполи (Неаполь) АЗ (Алкмаар)
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