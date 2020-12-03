Капитан Лестера о матче с Зарей: Мы уже вышли из группы, но хотим продолжить побеждать

Капитан английского "Лестера" Уес Морган накануне матча Лиги Европы с луганской " Зарей " в Запорожье рассказал об ожиданиях от предстоящей игры (сегодня в 19:55).

Это будет важная игра для нас. Да, мы уже, так сказать, вышли из группы, но хотим, продолжить работу на том же уровне, что и раньше.

Мы имеем возможность, у нас есть некоторые изменения в кадровом плане, может будут задействованы игроки, которые получали мало игровой практики, но все мы качественно подготовились и заточены на хороший результат.