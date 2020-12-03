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Капитан Лестера о матче с Зарей: Мы уже вышли из группы, но хотим продолжить побеждать
Но ослабленным составом
Капитан английского "Лестера" Уес Морган накануне матча Лиги Европы с луганской "
Это будет важная игра для нас. Да, мы уже, так сказать, вышли из группы, но хотим, продолжить работу на том же уровне, что и раньше.
Мы имеем возможность, у нас есть некоторые изменения в кадровом плане, может будут задействованы игроки, которые получали мало игровой практики, но все мы качественно подготовились и заточены на хороший результат.
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Источник:Зоря
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Comment06 (Украина)
03.12.2020 в 11:20
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