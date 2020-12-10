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ЛЕ. Байер выиграл группу, разгромив Славию в последнем туре
Леверкузен поквитался за поражение в первом круге
Легче, чем ожидалось. “Байер” очень уверенно разгромил “Славию” в последнем матче группы C группового раунда Лиги Европы и вышел в 1/16 с первого места.
Петер Бос провел умеренную ротацию, выпустив несколько резервистов во втором тайме – основа решила все вопросы еще в первом тайме. Дважды удалось отличиться вингеру Леону Бэйли. Сначала он замкнул прострел Беллараби с фланга, а затем добил мяч в ворота после того как Патрик Шик попал в перекладину.
“Байер” играл острее и быстрее на протяжении всего матча, и провел еще два гола во втором тайме. В этот раз удалось отличиться Диаби и Беллараби.
Леверкузен набрал очень хороший ход – для команды Петера Боса эта победа стала восьмой в последних девяти матчах во всех турнирах.
Лига Европы, группа C, шестой тур. Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен – “Славия” Прага 4:0
Голы: Бэйли 8, Бэйли 32, Диаби 59, Беллараби 90+1
“Байер”: Ломб – Едвай, Драгович, Тапсоба, Венделл – Баумгартлингер (Ларс Бендер 62), Синкгравен (Онур 62) – Беллараби, Амири (Тюркмен 74), Бэйли (Диаби 46) – Шик (Гедикли 46)
“Славия”: Колар – Дорли, Зима, Боржил, Масопуст – Олайинка, Лингр (Риго 82), Траоре (Карафят 83), Шевич (Станчу 19), Сима (Юрашек 82) – Муса (Тецл 53)
Предупреждения: Шик 39, Онур 84
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Байер" Леверкузен
|6
|5
|0
|1
|21-8
|+13
|15
|2
|"Славия" Прага
|6
|4
|0
|2
|11-10
|+1
|12
|3
|"Хапоэль" Беэр-Шева
|6
|2
|0
|4
|7-13
|-6
|6
|4
|"Ницца"
|6
|1
|0
|5
|8-16
|-8
|3
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