ЛЕ. Байер выиграл группу, разгромив Славию в последнем туре

Легче, чем ожидалось. “Байер” очень уверенно разгромил “Славию” в последнем матче группы C группового раунда Лиги Европы и вышел в 1/16 с первого места.

Петер Бос провел умеренную ротацию, выпустив несколько резервистов во втором тайме – основа решила все вопросы еще в первом тайме. Дважды удалось отличиться вингеру Леону Бэйли. Сначала он замкнул прострел Беллараби с фланга, а затем добил мяч в ворота после того как Патрик Шик попал в перекладину.

“Байер” играл острее и быстрее на протяжении всего матча, и провел еще два гола во втором тайме. В этот раз удалось отличиться Диаби и Беллараби.

Леверкузен набрал очень хороший ход – для команды Петера Боса эта победа стала восьмой в последних девяти матчах во всех турнирах.

Лига Европы, группа C, шестой тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Славия” Прага 4:0

Голы: Бэйли 8, Бэйли 32, Диаби 59, Беллараби 90+1

“Байер”: Ломб – Едвай, Драгович, Тапсоба, Венделл – Баумгартлингер (Ларс Бендер 62), Синкгравен (Онур 62) – Беллараби, Амири (Тюркмен 74), Бэйли (Диаби 46) – Шик (Гедикли 46)

“Славия”: Колар – Дорли, Зима, Боржил, Масопуст – Олайинка, Лингр (Риго 82), Траоре (Карафят 83), Шевич (Станчу 19), Сима (Юрашек 82) – Муса (Тецл 53)

Предупреждения: Шик 39, Онур 84