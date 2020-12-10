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ЛЕ. Байер выиграл группу, разгромив Славию в последнем туре

Лига Европы
(1 голосов)

Леверкузен поквитался за поражение в первом круге

ЛЕ. Байер выиграл группу, разгромив Славию в последнем туре
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Легче, чем ожидалось. “Байер” очень уверенно разгромил “Славию” в последнем матче группы C группового раунда Лиги Европы и вышел в 1/16 с первого места.

Петер Бос провел умеренную ротацию, выпустив несколько резервистов во втором тайме – основа решила все вопросы еще в первом тайме. Дважды удалось отличиться вингеру Леону Бэйли. Сначала он замкнул прострел Беллараби с фланга, а затем добил мяч в ворота после того как Патрик Шик попал в перекладину.

“Байер” играл острее и быстрее на протяжении всего матча, и провел еще два гола во втором тайме. В этот раз удалось отличиться Диаби и Беллараби.

Леверкузен набрал очень хороший ход – для команды Петера Боса эта победа стала восьмой в последних девяти матчах во всех турнирах.

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Лига Европы, группа C, шестой тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Славия” Прага 4:0

Голы: Бэйли 8, Бэйли 32, Диаби 59, Беллараби 90+1

“Байер”: Ломб – Едвай, Драгович, Тапсоба, Венделл – Баумгартлингер (Ларс Бендер 62), Синкгравен (Онур 62) – Беллараби, Амири (Тюркмен 74), Бэйли (Диаби 46) – Шик (Гедикли 46)

“Славия”: Колар – Дорли, Зима, Боржил, Масопуст – Олайинка, Лингр (Риго 82), Траоре (Карафят 83), Шевич (Станчу 19), Сима (Юрашек 82) – Муса (Тецл 53)

Предупреждения: Шик 39, Онур 84

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Байер" Леверкузен 6 5 0 1 21-8 +13 15
2 "Славия" Прага 6 4 0 2 11-10 +1 12
3 "Хапоэль" Беэр-Шева 6 2 0 4 7-13 -6 6
4 "Ницца" 6 1 0 5 8-16 -8 3
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В статье: Лига Европы Байер (Леверкузен) Славия (Прага) Леон Бэйли Мусса Диаби
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