Караваев: Мы достойно сыграем с Брюгге

Защитник " Динамо " Александр Караваев рассказал о предстоящем противостоянии в Лиге Европы с "Брюгге".

"Изучением "Брюгге" пока еще не занимались. Пока что только изучали свои сыгранные матчи, обращали внимание на позитивные и негативные моменты. Работаем над ошибками, чтобы их не повторять. Главное сделать правильные выводы.

Шансы "Динамо" в паре с "Брюгге" 50 на 50? До игры на бумаге всегда так. Пока что это только гадания на кофейной гуще. Главное — подойти к этим матчам в отличном психологическом состоянии и быть мотивированными показать свою игру, чтобы пройти соперника.

Тяжело сравнивать "Динамо" в играх с "Брюгге" с Александром Хацкевичем с командой, которая будет играть против бельгийцев сейчас. Думаю, в этот раз мы сыграем по-другому. Тренерский штаб изучит все сильные и слабые стороны соперника, и мы достойно сыграем с "Брюгге", - сказал Караваев.

Напомним, что первый поединок команды проведут 18, а второй - 25 февраля.