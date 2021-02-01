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Караваев: Мы достойно сыграем с Брюгге

Лига Европы
(1 голосов)

До возобновления еврокубков осталось не так уж и много времени

Караваев: Мы достойно сыграем с Брюгге
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о предстоящем противостоянии в Лиге Европы с "Брюгге".

"Изучением "Брюгге" пока еще не занимались. Пока что только изучали свои сыгранные матчи, обращали внимание на позитивные и негативные моменты. Работаем над ошибками, чтобы их не повторять. Главное сделать правильные выводы.

Шансы "Динамо" в паре с "Брюгге" 50 на 50? До игры на бумаге всегда так. Пока что это только гадания на кофейной гуще. Главное — подойти к этим матчам в отличном психологическом состоянии и быть мотивированными показать свою игру, чтобы пройти соперника.

Тяжело сравнивать "Динамо" в играх с "Брюгге" с Александром Хацкевичем с командой, которая будет играть против бельгийцев сейчас. Думаю, в этот раз мы сыграем по-другому. Тренерский штаб изучит все сильные и слабые стороны соперника, и мы достойно сыграем с "Брюгге", - сказал Караваев.

Напомним, что первый поединок команды проведут 18, а второй - 25 февраля.

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В статье: Александр Караваев Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2021 в 23:32
Обіцяє, як депутат.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.02.2021 в 22:46
Хоч би тебе у складі не було, бо на звичній позиції конкуренцію не витримуєш, а як ставлять крайнім захисником - то привозиш.
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0
0
Kristo (Львов)
01.02.2021 в 22:27
Сколько мы уже таких обещаний слышали.....
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+1
0
storm_ua (Николаев)
01.02.2021 в 22:22
Хахаха,, брухи размажут вас как хавно по хлеву...
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0
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