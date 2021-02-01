Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Мы достойно сыграем с Брюгге
До возобновления еврокубков осталось не так уж и много времени
Защитник "
"Изучением "Брюгге" пока еще не занимались. Пока что только изучали свои сыгранные матчи, обращали внимание на позитивные и негативные моменты. Работаем над ошибками, чтобы их не повторять. Главное сделать правильные выводы.
Шансы "Динамо" в паре с "Брюгге" 50 на 50? До игры на бумаге всегда так. Пока что это только гадания на кофейной гуще. Главное — подойти к этим матчам в отличном психологическом состоянии и быть мотивированными показать свою игру, чтобы пройти соперника.
Тяжело сравнивать "Динамо" в играх с "Брюгге" с Александром Хацкевичем с командой, которая будет играть против бельгийцев сейчас. Думаю, в этот раз мы сыграем по-другому. Тренерский штаб изучит все сильные и слабые стороны соперника, и мы достойно сыграем с "Брюгге", - сказал Караваев.
Напомним, что первый поединок команды проведут 18, а второй - 25 февраля.
Популярное сейчас
- Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко
- Селезнев три раза нарушил режим в Колосе - СМИ
- Мирон Маркевич: о секрете молодости, приглашении Левандовски и знакомстве с эффектной девушкой
- Без победителя. Колос дал бой белорусскому Руху
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО