ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Из последних восьми матчей Лиги Европы "Динамо" выиграло только один – это тот, когда после забитого Виталием Буяльским мяча в ворота "Мальме" слезу проронил Алексей Михайличенко. А в плей-офф любого еврокубка "Динамо" в последний раз побеждало два года назад. Такие результаты явно не соответствуют вывеске большого клуба, поэтому киевляне не могут пренебрегать текущей Лигой Европы. Несмотря на уже выполненное задание на международной арене, несмотря на высокий приоритет борьбы за корону УПЛ, "динамовцам" важно хорошо выступить в этой евровесна.

Соперник на стадии 1/16-й – вполне приемлемый с позиции "вкатывания" в весеннюю часть сезона. Никто не говорит, что "Брюгге" – слабая команда, но не сеянному во время жеребьевки "Динамо" с легкой руки мог достаться любой представитель топ-чемпионата. А здесь "Брюгге", с которым, кроме всего прочего, у "динамовцев" старые счеты. Полтора года назад бельгийцы не пустили "Динамо" в группу Лиги чемпионов, так почему бы теперь не преградить им путь на маршруте в направлении 1/8-й Лиги Европы?! Однако говорить легче, чем сделать.

После первого матча противостояния шансы остаются почти равными. Сегодняшний футбол идеально соответствовал вывеске "зимнего" – мало остроты, мало конструктива, много борьбы. Крайне активными в "Динамо" были футболисты левого фланга Виталий Миколенко и Карлос Де Пена, однако моменты прилетели с противоположной бровки. В первом тайме было два шанса забить: в обоих случаях Буяльский пробивал головой после передачи Кендзеры. В обоих случаях неточно.

"Динамо" протискивалось сквозь любые щели. Точнее, искало пути, которыми можно прорваться к воротам Миньоле. Когда соперник перекрывал фланги, атаки шли центром. В одном из эпизодов Шапаренко и Беседин поочередно оказывались на ударной позиции, но их выстрелы были заблокированы. Оборона "Брюгге" работала надежно.

А вот в атаке Бас Дост был выключен из игры. Не было шансов и у Де Кетелара с Окереке. Довольно неожиданно больше остроты шло от правого защитника Клинтона Мата. Сначала он бил с правого края штрафной площади (выше), а затем едва не выбежал один на один с Бущаном, благо, Миколенко не проиграл оппоненту в скорости.

По сути, в исполнении "Динамо" была та же игра, которую мы ранее видели в домашних матчах Лиги чемпионов против АЗ и "Ференцвароша". Поэтому были основания отмечать, что Луческу контролирует ситуацию.

Но второй тайм "Брюгге" начал активнее. Это уже настораживало. В течение десяти минут по воротам Бущана было нанесено два удара – столько же, как и на протяжении всей 45-минутки до перерыва. Да и мяч теперь чаще оказывался в ногах гостей. Но это сыграло на руку "Динамо", поскольку возникли возможности для контратак. Шапаренко на левом фланге подключил к атаке Миколенко, тот отпасовал ближе к центру на Буяльского, а Виталий классно пробил с линии шестнадцати метров – 1:0.

После такого – все карты в руки. "Динамо" и так играло прагматично и осторожно в плане обороны, а после забитого могло спрятать голову под панцирь без зазрения совести. Впрочем, неотвратимая проблема возникла при стандарте: банальная подача углового – банальный, но результативный удар Мехеле. Артем Беседин не углядел за соперником, Георгий Бущан неудачно вышел из ворот.

Гостей полностью удовлетворял такой счет. Это следовало из медленного темпа, в котором шли с поля футболисты, которых меняли. Да и замена на компенсированных минутах в исполнении "Брюгге" тоже свидетельствовала о стратегическом преимуществе бельгийцев. В конце концов, обескровленным составом на чужом поле они забили гол и не проиграли – удобная предыстория для поединка на своем поле.

"Брюгге" мог даже выжать нечто большее, реализуй Бас Дост свой момент во втором тайме. А что "Динамо"? Стараний было много, желания тоже, но возможностей забить второй практически не возникало. Полу-момент Буяльского не считается, удар Караваева не создал трудностей для Миньоле, спортивная агрессия Жерсона ни к чему не привела.

1:1. "Динамо" снова не побеждает в Лиге Европы. В последних шести матчах этого турнира добывает уже пятую ничью. По сравнению с поединком полуторагодовалой давности пропустило меньше, но и меньше забило. Однако тогда это был второй матч, а сегодня – только первый. Гол Виталия Буйльського стал хорошим разогревом, но дальше "Динамо"-машина забуксовала в киевских сугробах. Посмотрим, удастся ли набрать скорость уже на чужом поле.

Лига Европы. 1/16-я финала. Первый матч

Киев. НСК "Олимпийский". 18.02.2021

Арбитр в поле – Маттиас Гестраниус (Финляндия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 1:1

Голы: Виталий Буяльский 62 - Брандон Мехеле 67

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзера (Александр Караваев 81), Илья Забарный, Денис Попов, Виталий Миколенко - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 73) - Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 72) - Артем Беседин (Владислав Супряга 81)

"Брюгге": Симон Миньоле - Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Одилон Коссуну, Клинтон Мата - Набиль Дирар (Игнасе Ван дер Брендт 70), Руд Вормер, Эдер Баланта - Давид Окереке (Юсуф Баджи 69), Шарль де Кетелар - Бас Дост (Максим Де Кюпе 90+2)

Предупреждения: Николай Шапаренко 28, Виталий Миколенко 90+3 - Федерико Рикка 32