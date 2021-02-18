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ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование

Лига Европы
(1 голосов)

Пропущенный на своем поле гол - это плохо

ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Из последних восьми матчей Лиги Европы "Динамо" выиграло только один – это тот, когда после забитого Виталием Буяльским мяча в ворота "Мальме" слезу проронил Алексей Михайличенко. А в плей-офф любого еврокубка "Динамо" в последний раз побеждало два года назад. Такие результаты явно не соответствуют вывеске большого клуба, поэтому киевляне не могут пренебрегать текущей Лигой Европы. Несмотря на уже выполненное задание на международной арене, несмотря на высокий приоритет борьбы за корону УПЛ, "динамовцам" важно хорошо выступить в этой евровесна.

Соперник на стадии 1/16-й – вполне приемлемый с позиции "вкатывания" в весеннюю часть сезона. Никто не говорит, что "Брюгге" – слабая команда, но не сеянному во время жеребьевки "Динамо" с легкой руки мог достаться любой представитель топ-чемпионата. А здесь "Брюгге", с которым, кроме всего прочего, у "динамовцев" старые счеты. Полтора года назад бельгийцы не пустили "Динамо" в группу Лиги чемпионов, так почему бы теперь не преградить им путь на маршруте в направлении 1/8-й Лиги Европы?! Однако говорить легче, чем сделать.

ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование - изображение 1

После первого матча противостояния шансы остаются почти равными. Сегодняшний футбол идеально соответствовал вывеске "зимнего" – мало остроты, мало конструктива, много борьбы. Крайне активными в "Динамо" были футболисты левого фланга Виталий Миколенко и Карлос Де Пена, однако моменты прилетели с противоположной бровки. В первом тайме было два шанса забить: в обоих случаях Буяльский пробивал головой после передачи Кендзеры. В обоих случаях неточно.

"Динамо" протискивалось сквозь любые щели. Точнее, искало пути, которыми можно прорваться к воротам Миньоле. Когда соперник перекрывал фланги, атаки шли центром. В одном из эпизодов Шапаренко и Беседин поочередно оказывались на ударной позиции, но их выстрелы были заблокированы. Оборона "Брюгге" работала надежно.

ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование - изображение 2

А вот в атаке Бас Дост был выключен из игры. Не было шансов и у Де Кетелара с Окереке. Довольно неожиданно больше остроты шло от правого защитника Клинтона Мата. Сначала он бил с правого края штрафной площади (выше), а затем едва не выбежал один на один с Бущаном, благо, Миколенко не проиграл оппоненту в скорости.

По сути, в исполнении "Динамо" была та же игра, которую мы ранее видели в домашних матчах Лиги чемпионов против АЗ и "Ференцвароша". Поэтому были основания отмечать, что Луческу контролирует ситуацию.

Но второй тайм "Брюгге" начал активнее. Это уже настораживало. В течение десяти минут по воротам Бущана было нанесено два удара – столько же, как и на протяжении всей 45-минутки до перерыва. Да и мяч теперь чаще оказывался в ногах гостей. Но это сыграло на руку "Динамо", поскольку возникли возможности для контратак. Шапаренко на левом фланге подключил к атаке Миколенко, тот отпасовал ближе к центру на Буяльского, а Виталий классно пробил с линии шестнадцати метров – 1:0.

После такого – все карты в руки. "Динамо" и так играло прагматично и осторожно в плане обороны, а после забитого могло спрятать голову под панцирь без зазрения совести. Впрочем, неотвратимая проблема возникла при стандарте: банальная подача углового – банальный, но результативный удар Мехеле. Артем Беседин не углядел за соперником, Георгий Бущан неудачно вышел из ворот.

Гостей полностью удовлетворял такой счет. Это следовало из медленного темпа, в котором шли с поля футболисты, которых меняли. Да и замена на компенсированных минутах в исполнении "Брюгге" тоже свидетельствовала о стратегическом преимуществе бельгийцев. В конце концов, обескровленным составом на чужом поле они забили гол и не проиграли – удобная предыстория для поединка на своем поле.

ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование - изображение 3

"Брюгге" мог даже выжать нечто большее, реализуй Бас Дост свой момент во втором тайме. А что "Динамо"? Стараний было много, желания тоже, но возможностей забить второй практически не возникало. Полу-момент Буяльского не считается, удар Караваева не создал трудностей для Миньоле, спортивная агрессия Жерсона ни к чему не привела.

1:1. "Динамо" снова не побеждает в Лиге Европы. В последних шести матчах этого турнира добывает уже пятую ничью. По сравнению с поединком полуторагодовалой давности пропустило меньше, но и меньше забило. Однако тогда это был второй матч, а сегодня – только первый. Гол Виталия Буйльського стал хорошим разогревом, но дальше "Динамо"-машина забуксовала в киевских сугробах. Посмотрим, удастся ли набрать скорость уже на чужом поле.

ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование - изображение 4

Лига Европы. 1/16-я финала. Первый матч
Киев. НСК "Олимпийский". 18.02.2021
Арбитр в поле – Маттиас Гестраниус (Финляндия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 1:1
Голы: Виталий Буяльский 62 - Брандон Мехеле 67

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзера (Александр Караваев 81), Илья Забарный, Денис Попов, Виталий Миколенко - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 73) - Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 72) - Артем Беседин (Владислав Супряга 81)

"Брюгге": Симон Миньоле - Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Одилон Коссуну, Клинтон Мата - Набиль Дирар (Игнасе Ван дер Брендт 70), Руд Вормер, Эдер Баланта - Давид Окереке (Юсуф Баджи 69), Шарль де Кетелар - Бас Дост (Максим Де Кюпе 90+2)

Предупреждения: Николай Шапаренко 28, Виталий Миколенко 90+3 - Федерико Рикка 32

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Комментарии (80)
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Comment06 (Украина)
18.02.2021 в 19:31
Всех с началом сезона! Динамо сыграло без центра поля, беззубо в атаке, заметно отсутствие игровой практики. Повезло, что шикарно забил Буяльский, думал- удержат, но тут же "отличился" Бущан(его учили, что можно выходить из вратарской на перехваты?). Брюгге тоже особо не впечатлил(типичный середняк), но был ближе к победе, чем Динамо. Надеюсь, к ответной игре киевляне разыграются (могут же!), а матерый Луческу что-нибудь придумает. Шансы 45:55. Если такой Брюгге не проходить, то что делать в еврокубках? Ну, и о безголовой желтой Миколенко- зазвездился или синдром Гармаша?
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0
0
ta1 (івано-франківськ)
18.02.2021 в 19:29
Шкода, що той гол нам залетів з кутового. В Бельгії ми не зможемо вистояти нічию, а нам ще треба забивати... Хіба що якась червона в них, чи пинальті, але я не вірю. Якщо обєктивно, то треба підсилюватись виконавцями
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
18.02.2021 в 19:28
Насправді Луческу не "хитрий лис" скоріше "фарбований". Без образ!! Переваги не використав. Ну і Жора " Бетмена" знову включив. Надія на 12 гравця (корону).
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0
-1
cucumber (Киев)
18.02.2021 в 19:27
ДК виглядає заторможеним в порівнянні з Брюгге. Перший удар по воротах ДК зробило на 34хвилині, а другий і останній на 43-й у першому таймі (обидва тиковкою Буяльский). Циганкова з'їли без остатку. Перспектив на відповідь на виїзді немає з такою грою. Все ж замість Бущана потрібно було поставити Нещерета, він не такий переляканий як Бущан.
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0
-2
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Saturn (Киев)
18.02.2021 в 19:24
Нормально, арбитр чудил немного
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
18.02.2021 в 19:23
Якби Бущан або ішов на мяч до кінця, при подачі кутового, або стояв на лінії, було б 1-0 і цілком прийняткий результат. Може навіть забили б ще один. А так... Будемо надіятися на гру-відповідь. Жаль. Одна помилка....
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
18.02.2021 в 19:24
Ой не думаю. 1-1 закономірний результат, бельгійці давили б в кінці матчу.
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-1
тутти-10 (Сумська область)
18.02.2021 в 19:26
І могли б отримати контратаку. А так, просто грали по рахунку
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
18.02.2021 в 19:23
Справедливый итоговый результат в этом бей вперёд комбинация придет. Гол Бущана. Циганкова нужно было год назад продавать, он абсолютно потерялся на поле. Сидорчук и Беседин без комментов, два бревна. Правого фланга атаки сегодня не было. Шапаренко тоже не с той ноги встал. Матч такой себе, выше головы не прыгнули, а вот если не проиграем в Бельгии, то прыгнем.
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-1
rivnenskyi (Рівне)
18.02.2021 в 19:31
Циганков дійсно розчарував. Важкий вхід в сезон, то вже його візитка картка. А хлопець молодий. Центр поля лажав постійно. Добре хоть бельгійці не давили.
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
18.02.2021 в 19:19
Ну, гра то була по суті рівною. 66% на Брюге, 33% на Динамо - але третина це не мало, футбол непередбачувана гра. Не посипаймо голову попелом. Не бачу причин, чому Динамо не зможе на виїзді зіграти 2-2.
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+1
0
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 19:14
Наскільки ж дерев'яний Сидорчук, безліч разів обрізався навіть у власному штрафному. Миколенко ж та Кендзера зіграли дуже добре як для лютого. Надія вмирає останньою.
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+3
-2
Morphyk7 (Черновцы)
18.02.2021 в 19:21
мыколенко чтоб отдать пас на 3 метра сначала 5 раз должен был дёрнуть ногой перед этим. наверно это были обманные движения такие
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
18.02.2021 в 19:14
Есть еще второй матч. Но игра по сравнению с игрой против Фради сильно не изменилась. Будем надеется на лучше.
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-1
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MES QUE UN CLUB
18.02.2021 в 19:15
Да ты что ? Какой заботливый стал.)
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+2
0
Одіссей (Донецьк)
18.02.2021 в 19:29
Так очки же нужны...
0
0
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MES QUE UN CLUB
18.02.2021 в 19:31
Так пойди в магазин и купи. )
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
18.02.2021 в 19:13
Динамо пройдёт только если Шапаренко приведёт своё гавно на голове в порядок
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+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.02.2021 в 19:16
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
18.02.2021 в 19:16
Там бы и в голове не мешало порядок навести. Начинать бодаться с соперником имея желтую - за такое штрафовать надо
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+3
-1
Morphyk7 (Черновцы)
18.02.2021 в 19:23
то он причёской хвастал крупным планом)
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
18.02.2021 в 19:23
Школа Терпіння імені Гармаша
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
18.02.2021 в 19:29
Навіщо йому резинка від трусів на голові.??
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.02.2021 в 19:32
потому что молодой длбб, копирующий "моду" европейских футболистов
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.02.2021 в 19:13
Техники в атаке не хватает
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0
absurdlight (Kiev)
18.02.2021 в 19:11
Бущан психовал, что-то там орал на защитников, а ведь сам заметался и потерялся в штрафной и в итоге привёз гол. Ничего... Прорвёмся!
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 19:11
Тим не менше обірвалася переможна серія Брюгге з 8 чи 9 перемог... Все-таки Динамо сильніше за Шарлеруа)
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MES QUE UN CLUB
18.02.2021 в 19:09
Жаль, результат не очень. Ещё сыроватые после зимней спячки.
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oda1979 (Запорожье)
18.02.2021 в 19:07
Снега нет, и Беседин «нет»
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MES QUE UN CLUB
18.02.2021 в 19:12
Ума нет и нормального комментария «нет»
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.02.2021 в 19:13
потому что ум - тити!)))
+1
0
oda1979 (Запорожье)
18.02.2021 в 19:24
О, алень из чащи вышел. Мозгов нет у тебя. Беседин после дурных мячей на заснеженном поле распинался какой он сильный.. вероятно нужно новый вид спорта для Беседин создать: снежный футбол. Играют Беседин и снеговики.
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-1
Тренерую (Столица)
18.02.2021 в 19:07
Где игра??? Сколько можно нервы мотать???
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0
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DesnaUA (Чернигов)
18.02.2021 в 19:06
Бущан привез конечно
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.02.2021 в 19:06
Гол у наші ворота - груба воротарська помилка. Це і підтвердив Луческу, який після матчу ганив Бущана. Динамо знову мандражувало - стара хвороба, купа помилок при передачах. Буяльський - топ. Сподіваємось на матч-відповідь, на те, що Луческу внесе корективи з огляду на помилки в сьогоднішньому матчі, і головне на те, що динамівці набудуть психологічну стійкість та спортивну сміливість.
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DesnaUA (Чернигов)
18.02.2021 в 19:05
Бущан привез.На выходе обоср@ться так...Плюс Беседин защитника прое..л при стандарте когда забивали нам.Вратарь или должен на выход идти вынося мяч со всеми вместе,и своими и чужими,или на ленточке оставаться.В любой ДЮСШ учат такому.А в полупозиции ему забить не составляет никакого труда,главное чтобы мяч в рамку летел.
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+3
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usovvictor (Kharkov)
18.02.2021 в 19:12
...он не сконцентрировался и пропустил момент...
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ПетроФ (Луцьк)
18.02.2021 в 19:04
прочитав пости убогих. Вже те, що не програли є добре. До матчу відповіді, ДК зможе підтягнути гру а у вас розум так і залишиться ні рівні однорічної дитини
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usovvictor (Kharkov)
18.02.2021 в 19:12
...в зеркало смотрел? Посмотри еще раз... Пост именно в "убогом" по существу "родимый" ты мой...
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rivnenskyi (Рівне)
18.02.2021 в 19:26
Так не з Реалом грали, що маємо радіти нічийному результату. Все ж таки то було Брюге, пожоване ковідом.
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Не дармоед (Запорожье)
18.02.2021 в 19:27
О, подтянулись эксперты разбирающиеся в игре)
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usovvictor (Kharkov)
18.02.2021 в 19:28
...надо понимать, что это первый серьезный матч - ладно, мир...
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usovvictor (Kharkov)
18.02.2021 в 19:04
...не ожидал, что быстроногое Динамо окажется в роли тяжеловеса. Эйфория наше все! Ребята, вы на работе, с нулевой в гостях ничейка спасет. Где де Рена, потерялся во внутреннем чемпионате? Николенко очень понравился. Родригес - совершенноне не идет на перспективу, а мог выйти на пас, затерялся. Погонять минут пять с концентрацией Брюгге, пыл сбить, затем работать по нарастающей. Ну и был момент в штафной пожара -негоже... Вы дома и как никак с некоторыми болельщиками, ...увереннее надо играть, а раз забили держитесь зубами. Очень досадно, как легко Брюгге ответило. Ладно, первый комом, но большше не робейте... Судья явно на силовую плюнул, так вы что приемы в ответке забыли без фолва. Уверенность и подавление противника во всем - вы же хозяева черт возьми. Желаю работу над ощибками и уверенность в победе в будущей игре... Работайте....
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-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.02.2021 в 19:03
Ну что же, вечером все болеем за Маккаби!
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-7
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.02.2021 в 19:09
Тiки таки придурки як ти не будуть сьогоднi вболiвати за Шахтар!
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-3
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 19:10
В смислі усі нормальні будуть підтримувати маккабі.
+1
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.02.2021 в 19:11
В смислі усі НЕнормальні будуть підтримувати маккабі.
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
18.02.2021 в 19:11
Болею за то, чтобы тебя выгнали с этого форума.
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 19:13
Ти просто хворієш...
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
18.02.2021 в 19:03
агрономы такое поле подготовили, а они на нем возятся а не играют
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okolegko (Київ)
18.02.2021 в 19:03
sic transit gloria mundi. Спочатку ти герой одного поєдинку, потім антигерой іншого. Опорних нападників не вчать грати в м’яч, зате вчать грати в суперника, обійматися з ним, займатися сторонніми речами. Маючи більші габарити, цей персонаж не зміг його перестрибнути. Мабуть забув, не до того було. Тепер прохід до наступного етапу видається малоймовірним завдяки героїчним зусиллям футбольного ліліпута
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+2
-1
DesnaUA (Чернигов)
18.02.2021 в 19:14
Опорные нападающие,это что то новое из позиций
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0
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фанат71 (калуш)
18.02.2021 в 19:00
Результат звичайно, перед виїздом,поганий,але після канікул,стан футболістів ще далекий від оптималу! Будем оптимістами і надіятись на удачу,чого і побажаєм Динамо!!
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+2
0
Maugli (Джунгли Африки)
18.02.2021 в 19:00
А может лучше закончить в ЛЕ и все внимание уделить чемпионату Украины? С такой игрой в Европе рассчитывать не на что.
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+1
-4
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 19:16
Цілком могли виграти 1-0 з такою грою...
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0
-1
Не дармоед (Запорожье)
18.02.2021 в 18:59
Ничего нового,никакой мистер не научит эти полена играть в футбол.
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+7
-6
Игорь84 (Киев)
18.02.2021 в 18:58
мда...после просмотра матча первая мысль "обосрались так обосрались"... такой убогой ИГРЫ (результат ещё отличный на её фоне) не видел давно от Динамо... прям дежавю с просмотром игры Рух-Ворскла на днях... ладно, спишем на то, что форму ещё не набрали после перерыва, но если не прибавят, то пройти Брюгге поможет лишь госпожа Фортуна
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+4
-3
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simargl (Чернигов)
18.02.2021 в 18:57
Слабенько. Брюгге возможно не хотели рисковать, Динамо наверное не смогло... а поле подготовили хорошо !!!
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+4
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.02.2021 в 18:57
1:1 - це хлопцi п...да!
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+2
-3
Serhio79 (Kyiv)
18.02.2021 в 18:56
Знов нема ким посилювати атаку. Ні Супряга, ні Родрігес не в формі. До захисту питань багато.В Брюгге треба буде забивати і не пропускати.Наврядчи пройдемо далі з такою грою :-(
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+7
-1
Oлeкcин (Н.)
18.02.2021 в 18:55
Ничья со вторым составом Брюгге - неплохой результат для цыганчат.
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+5
-9
alex.belogubko (одесса)
18.02.2021 в 18:55
гол Бущана стоять воротах надо было и не было бы гола --ответка будет тяжелой шансов мало
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+5
-1
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Serega1111 (Киев)
18.02.2021 в 18:56
Бущан /Беседин - пополам. Висеть на игроке и дать ему так пробить - тоже серьезная ошибка
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+6
-1
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 18:59
Бєсєдін - молодець, боровся, за кожен мяч, хоча й не у формі, рік не грав. Техніки малувато. А Супряга - це просто жахливе Поліно.
+3
-1
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Serega1111 (Киев)
18.02.2021 в 19:01
Пусть будет молодец, если тебе так хочется, но конкретно в ситуации с пропущенным голом - серьезно недоработал. А по игре - как всегда, борьбы очень много, угрозы воротам соперника очень мало
+4
-1
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 19:05
Конкретно в ситуації з голом винен на всі сто Бущан, не вийшов,хоча той пробивав метрів з 7-8 від воріт. І таке вже не вперше.
+1
0
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Serega1111 (Киев)
18.02.2021 в 19:13
Ладно, 10% уступлю. 60% - вина Бущана, 40% - Беседина ))
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.02.2021 в 18:59
Или выходить до конца
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+2
0
Viktor Ivanjvich
18.02.2021 в 18:55
смогут ли ТАМ сыграть на ноль вничью?-если на это будут расчитывать то НЕТ-но луческу ОН и есть ЛУЧЕСКУ что то выдумаеет
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+1
-4
аалекс ( Крым)
18.02.2021 в 18:58
Ты хорошо подумал? Или за Брюгге топишь?
Ответить
+2
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 18:54
З таким невпевненим воротарем, то добре, що хоча б не програли. Шансів тепер менше.
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+7
-1
Oлeкcин (Н.)
18.02.2021 в 18:58
Иди за свой зенит болей, мы тут без тебя как-нибудь разберемся!
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0
-7
аалекс ( Крым)
18.02.2021 в 18:53
Хотелось бы, конечно, чтобы отыграли на ноль, но учитывая, что Брюгге играл с запасом, результат приемлемый. Будем надеяться, что к ответному матчу Динамо поднаберет
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+2
-3
аалекс ( Крым)
18.02.2021 в 18:54
Сорри за повторы.
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
18.02.2021 в 18:53
Паршиво. Нужно, чтобы ковид убрал еще пару игроков основы у бельгийцев на ответку, потому что по игре - шансы пройти низкие
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+2
-3
аалекс ( Крым)
18.02.2021 в 18:53
Хотелось бы, конечно, чтобы отыграли на ноль, но учитывая, что Брюгге играл с запасом, результат приемлемый. Будем надеяться, что к ответному матчу Динамо поднаберет форму.
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+1
-2
аалекс ( Крым)
18.02.2021 в 18:56
Глюк
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.02.2021 в 18:53
серенько. если к ответке у бельгийцев не вернутся их основные, то шансы будут
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.02.2021 в 18:53
результат по игре
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+3
-4
аалекс ( Крым)
18.02.2021 в 18:53
Хотелось бы, конечно, чтобы отыграли на ноль, но учитывая, что Брюгге играл с запасом, результат приемлемый. Будем надеяться, что к ответному матчу Динамо поднаберет форму.
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+1
-1


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