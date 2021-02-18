ЛЕ. Янг Бойз – Байер 4:3. Неудавшийся камбэк

Леверкузен горел 0:3 после первого тайма. Главный тренер “Янг Бойза” Херардо Сеоане называл свою команду перед матчем “андердогом”, но в первом тайме его команда просто не дала никаких шансов “Байеру”.

“Янг Бойз” очень компактно действовал в схеме 4-4-2, не давая пространства и возможностей гостям. При этом швейцарцы выжали максимум из своих шансов.

Первых два гола в ворота “Байера” залетели после стандартов. Леверкузен почему-то крайне безобразно действовал в центральной зоне перед своей вратарской, позволив Фасснахт и Сьебатшо беспрепятственно пробивать Ломба. А перед самим перерывом ошибся Драгович. Экс-игрок “Динамо” не смог прервать пас из глубины на Элиа, и форвард “Янг Бойза” переиграл Ломба.

В перерыве Петер Бос изменил расстановку своей команды, перейдя 3-4-3. В какой-то степени этот фактор, а также вероятная расслабленность “Янг Бойза” привела к тому, что “Байер” быстро отыграл два гола на первых минутах второго тайма. Для начала Шик замкнул кросс Фримпонга, а затем тот же Шик удачно сыграл на добивании после штрафного.

На 65-й минуте Петер Бос сменил Бэйли на Диаби. Замена сработала сразу же. Французский вингер оторвался от всех после паса Виртца, и перебросил фон Балльмоса. 3:3! За 19 минут “Байеру” удалось совершить впечатляющий камбэк.

Однако гости не смогли удержать положительный для себя результат. “Байер” взял паузу в конце матча, а “Янг Бойз", наоборот пробудился. И в итоге забил четвертый. Гаудино пробил дальним ударом в штангу, а Сьебатшо был быстрее всех на добивании.

4:3 – удивительный матч.

Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч. Берн, “Ванкдорф”

“Янг Бойз” Берн – “Байер” Леверкузен 4:3

Голы: Фасснахт 3, Сьебатшо 19, Элиа 44, Сьебатшо 89 – Шик 49, Шик 52, Диаби 68

“Янг Бойз”: фон Балльмос – Хефти, Лустенбергер, Цезигер, Лефор (Сулеймани 74) – Фасснахт (Гаудино 81), Эбишер, Лаупер (Ридер 81), Нгамале (Гарсия 58) – Элиа (Мамбимби 74), Сьебатшо

“Байер”: Ломб – Синкгравен, Драгович, Та, Фримпонг – Виртц, Демирбай, Амири (Тапсоба 46) – Грэй, Шик, Бэйли (Диаби 65)

Предупреждение: Лефор 64 – Синкгравен 86