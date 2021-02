Лига Европы. Бенфика - Арсенал 1:1.Матч-знакомство

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

"Стадио Олимпико" (Рим)

Прервалась шестиматчевая выигрышная серия "канониров" в Лиге Европы. Групповой этап подопечные Микель Артета прошли без потерь очков, однако португальцы - серьезный соперник. В первом матче коллективы больше знакомились друг с другом.

Команды начали матч осторожно, ища возможности подступов к штрафной соперников. Лучше это получалось у гостей, и первый опасный момент создали именно они. Эктор Бельерин прорвался по правому флангу в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где совершенно один стоял Обамеянг. Габонец с убийственной точки пробил мимо ворот. Так же, как и на этой же стадии Лиги Европы прошлого года, когда капитан "Арсенала" в матче против "Олимпиакоса" тоже не использовал стопроцентную возможность. Тогда лондонцы позволили пройти грекам.Также с неплохой позиции пробил Сака, но голкипер соперника парировал удар.

✅ Thirty minutes played... @Aubameyang7 and @BukayoSaka87 have come close, but we're still searching for an opener ???? ???? 0-0 ???? ???? #UEL pic.twitter.com/Pr2kq9gci8

Под занавес первого тайма снова тот же неугомонный Бельерин выполнил прострельную передачу, которую неуклюже пытался выбить Ян Вертонген. После рикошета от бельгийца первым мяч подобрал Эмиль Смит-Роу, но пробил точно в голкипера: ну очень острый был угол. За первую половину встречи никакого акцентированного выпада в атаку от гостей не было. На их счету после 45-ти минут два удара, у соперника - три.

Но вот второй тайм "Бенфика" начала более удачно, чем соперник: Смит-Роу сыграл рукой в ​​своей штрафной площадке и "привез" пенальти. Лено среагировал на полет мяча, однако дотянуться не смог.

Не долго португальцы радовались - гости сразу же через две минуты восстановили паритет во встрече. Букайо Сака в пустые ворота замкнул передачу с левого фланга от Седрика Соареша. Арбитры просматривать взятия ворот с помощью VAR на предмет офсайда, но все было выполнено по правилам. Этот гол стал десятым во всех соревнованиях для англичанина. Также на его счету 16 ассистов. Он стал самым молодым футболистом АПЛ, кто сумел достичь отметки 10+10 (19 лет 166 дней).

10+ - Since the start of last season, Bukayo Saka (19y 166d) is the youngest Premier League player to have reached double figures for goals (10) and assists (16) across all competitions. Hope. pic.twitter.com/cQMN2bOKvx