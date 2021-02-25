Спасибо выездным голам. Милан проходит Црвену Звезду, дважды сыграв вничью

Забив дважды на выезде неделю назад, "Милан" облегчил себе задачу и сделал серьезный шаг по направлению к 1/8 финала ЛЕ. Да, уже в компенсированное время команда Пиоли позволила игрокам "Црвены Звезды" счет сравнять, но по самому матчу особых вопросов не возникало - "россонери" были сильнее. Сегодня им были предоставлены 90 минут времени, чтобы доказать тезис на поле.

Начали итальянцы матч просто шикарно. Стартовая активность принесла свои плоды и уже на 9-й минуте арбитр был вынужден указать на точку - "Милан" заработал пенальти. Подошедший к мячу Кесси не пожалел сербов, выведя свою команду вперед по счету сегодня и по сумме противостояния. Гол хавбек посвятил недавно ушедшему 21-летнему игроку "Аталанты" Вилли Та Би.

AC Milan's Franck Kessié dedicated his opening goal to Atalanta youth player Willy Braciano Ta Bi, who died earlier this week after a battle against liver cancer ❤️???? pic.twitter.com/Y6QcloBpm6 — ESPN FC (@ESPNFC) February 25, 2021

Забитый мяч одурманил хозяев, которые полностью отдали инициативу сопернику, за что впоследствии были наказаны. Пиоли старался докричаться до подопечных после отмененного гола "Црвены Звезды", в надежде, что они станут играть надежнее, но крик наставника прошел мимо них. Оборона не накрыла Эль Фарду, которому удался неплохой удар с края штрафной. Отдыхать команды ушли при равном счете.

Хрупкий счет не особо устраивал Пиоли, который уже в перерыве выпустил двух свежих игроков. Одним из них был Ибрагимович, пострадавший от болельщиков сербов в прошлой игре из-за своего происхождения. Оказывается, от фанатов страдают в современном мире не только чернокожие.

Второй тайм в целом был не особо багатым на события. "Милан" лениво пытался пройти оборону гостей, но без особого конструктива. У "црвено-белых" желания было больше и даже создавались моменты - после одного из угловых Доннарумма продемонстрировал шикарную реакцию, сумев спасти команду. Однако все старания гостей были разбиты Гобельичем, который во втором тайме наработал на вторую желтую, покинув досрочно поле. Второе удаление сербов в двух матчах.

У команды Станковича не было особого выбора, а потому даже в меньшинстве они старались играть агрессивно, поставив все фишки на проход дальше. Такая активность соперника и собственный численный перевес оставлял "Милану" неплохие зоны для собственных атак, вот только "россонери" вяло этим пользовались, посчитав, что сегодня даже такой проход со скрипом будет в радость. Ибо зачем напрягаться, если и так сойдет. Многим интересен Ибрагимович, но он запомнился несколькими попаданиями в офсайд и одним прострелом с правого фланга. В Серии А за ним наблюдать интереснее. Финальный свисток зафиксировал ничью сегодня и проход "Милана" дальше, который вряд ли особо порадует болельщиков "россонери". Претендент на Скудетто дважды не сумел обыграть скромную, но гордую "Црвену Звезду", которая оба раза заканчивала в меньшинстве. Такая команда заслужила похвалу за свой характер.

"Милан" - "Црвена Звезда" 1:1 (первый матч - 2:2)

Голы: Кесси 9 (п) - Эль Фарду 24

"Милан": Доннарумма - Калабриа (Эрнандес, 66), Романьоли, Томори, Далот - Кесси, Мейте - Кастильехо (Салемакерс, 66), Чалханоглу, Крунич (Ребич, 46) - Леау (Ибрагимович, 46)

"Црвена Звезда": Борьян - Панков, Дегенек, Жуниор - Гайич, Канга (Катай, 69), Срнич (Петрович, 46), Гобельич - Эль Фарду (Фалько, 69), Иванич (Николич, 84) - Фальсинелли (Павков, 72)

Удаление: Гобельич 70 (вторая желтая)