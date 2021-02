Спасибо выездным голам. Милан проходит Црвену Звезду, дважды сыграв вничью

Забив дважды на выезде неделю назад, "Милан" облегчил себе задачу и сделал серьезный шаг по направлению к 1/8 финала ЛЕ. Да, уже в компенсированное время команда Пиоли позволила игрокам "Црвены Звезды" счет сравнять, но по самому матчу особых вопросов не возникало - "россонери" были сильнее. Сегодня им были предоставлены 90 минут времени, чтобы доказать тезис на поле.

Начали итальянцы матч просто шикарно. Стартовая активность принесла свои плоды и уже на 9-й минуте арбитр был вынужден указать на точку - "Милан" заработал пенальти. Подошедший к мячу Кесси не пожалел сербов, выведя свою команду вперед по счету сегодня и по сумме противостояния. Гол хавбек посвятил недавно ушедшему 21-летнему игроку "Аталанты" Вилли Та Би.

AC Milan's Franck Kessié dedicated his opening goal to Atalanta youth player Willy Braciano Ta Bi, who died earlier this week after a battle against liver cancer ❤️???? pic.twitter.com/Y6QcloBpm6